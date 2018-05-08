铁定后悔：不适合走闪婚路线的星座(图)

铁定后悔：不适合走闪婚路线的星座

闪婚，恐怕只有最勇敢的人才能玩得起。尽管闪婚一族中，有些人确实得到了真爱，并且过得很幸福，但也有一部分人当初只是盲目闪婚，当婚后各种问题，矛盾交替出现，就开始后悔万分了！今天摘星工厂—星吧要来和大家探讨的就是，哪些星座其实不适合闪婚？

白羊座

凡事易冲动的个性，很容易让白羊座人失去理性的判断，走入闪婚。不知道从哪儿来的自信，白羊座人认为自己能把众人不看好的闪婚过得比谁都幸福、比谁都精彩！但当美好的爱情褪去梦幻的外衣，过渡到婚姻阶段并逐渐显露出现实的一面，白羊座人的挫败感会加深。因为关于婚姻中的责任与义务，包容与妥协等一系列爱情必修课，白羊座人拿的分数还远远不够。柴米油盐的琐碎，日渐消磨着白羊座人的热情与耐心，久而久之，会产生厌倦甚至想要放弃这段感情的念头！

巨蟹座

巨蟹座人向往的爱情是相依相守，长久陪伴直到永远的，他们向往的婚姻是相濡以沫，细水长流的，总结起来就是，巨蟹座人渴望一份能给自己带来十足安全感的婚姻！而闪婚，这种新型的模式，对思想传统保守的巨蟹座人来说，真的是不大适合。因为巨蟹座人考虑问题从来是慎之又慎，若没有深入了解对方的人品、背景、家庭就匆忙走入婚姻的殿堂，日后出现麻烦的时候，想吃后悔药都没得吃！

处女座

处女座人渴望一份完美的爱情，完美的婚姻。像闪婚这种冲动热血，一拍脑袋就决定了人生大事的行为，不大会出现在处女座人的身上。因为处女座人在择偶之初，就挑来拣去的，从各个方面去考察对方是否符合自己理想爱人的标准。只要有一点不过关，处女座人就要纠结好久。不考察清楚就匆匆忙忙走入婚姻，从来都不是处女座人的风格。