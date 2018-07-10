舒服恋爱，不干涉恋人的星座(图)

舒服恋爱，不干涉恋人的星座

一段让人舒适的感情，不应该是处处都有“被管着”的感觉！有不少情侣，就是因为有一人习惯管东管西而走到分手的地步--如果你是一个害怕被人以爱之名管着而不敢爱的人，不妨看看摘星工厂-星吧为你推荐的星座爱人！

金牛座

金牛座的人，是这样温暖的存在：喜欢默默为爱人着想，不多言指责爱人的不是，看到爱人做不好做不对的事，会主动、提前为之解决，在婚恋生活中，更是允许爱人有自己的隐私、自己的空间、自己能决定的事情--不仅是因为怕自己表达不好让爱人不高兴，也是金牛座体现爱意的一种重要方式。

射手座

射手座眼中的恋爱，不会是零距离接触，即便是结了婚、亲密无间的两人，也必须有些个人的东西存在！这个星座的人非常要空间（能感同身受没有个人空间的郁闷），因此非常懂得给人留空间，在恋爱结婚的生活中，射手座为了让爱人给自己一点“自由的权利”，会先给爱人充分的自由感！

水瓶座

水瓶座是心理对外开放的星座，能接受奇奇怪怪的事，能理解形形色色的人，在流行“有自由感”的恋情的当下，也能很快接受并成为拥趸者，加上水瓶座自己本身也蛮喜欢独立思考，即便是在恋爱结婚后，也总有自己的计划，因此没那么多注意力去管着爱人，有些时候甚至希望爱人能独立一点！