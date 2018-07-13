能怎么办?那些惯性单身的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

能怎么办？那些惯性单身的星座

桃花开完又谢，紧接着又走来了金秋的果实收获季……你的爱情树上却连花都没开过？十二星座女谁容易一不小心，又习惯性单身呢？就让摘星工厂-星吧告诉你！（请参考太阳及上升星座）

NO.1：魔羯座

魔羯座女生属于超理智型，看起来会让人觉得很冷，姿态也会比较高，让很多男人望而却步；而当她遇到心仪人的时候也常常是放不开，她会更需要有合适的场景，比如说很多熟人铺垫等等。但问题就是现实生活中，没有那么多理所当然、水到渠成的事情，所以一些运气不太好的魔羯女，就这么被动的单下来了。

NO.2：水瓶座

与魔羯座女生相反，水瓶座女生属于主动性单身，尤其是月亮水瓶的女生，她们往往都很独立，生活能力很强，无论内心多么澎湃，外表都不动声色，也不轻易许诺或者接受承诺。再加上她对个人独立空间的要求很高，如果一忙起来她会很容易忽视世界上还有爱情这个东西的存在；等到她想起来，要回顾下周围的桃花的时候，黛玉葬花都葬完了……

NO.3：处女座

被动又挑剔是处女女生的独门招牌，对恋爱这种抽象的事情又完全没有感觉，有的处女座女生甚至连什么是爱，为什么要爱都不是很清楚。他们会把前景无限和心仪的对方美化，一旦发现瑕疵又会很容易失措的止步犹豫，尤其是金星处女座的女生。对于处女座女生而言，想突破单身状况就是偶尔要冒冒险，抛开分析得失的习惯，大胆去接受爱。