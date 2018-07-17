老好人就是TA!不懂拒绝的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

老好人就是TA！不懂拒绝的星座

生活中有这样一类人，对别人提出的要求（哪怕过分、不合理）从来都是有求必应，不懂得拒绝，是大家眼中典型的“老好人”！摘星工厂—星吧今天就来盘点一下最盛产老好人的三大星座，来看看你上榜了没？

天秤座

天秤座人是和平主义使者，很懂得取悦他人之道，对身边人的要求向来是有求必应，因为他们不愿也不好意思开口拒绝别人，害怕坏了自己的形象，害怕把人际氛围弄得很僵，所以很多时候天秤座人宁可委屈自己，也要尽力把别人交代给自己的事情办完、办妥、办好。

双鱼座

双鱼座人心地善良，性情温和，不善于拒绝别人。看到身边人有困难，双鱼座人忍不住就伸出援助之手了，更别提有人主动请求支援了，双鱼座人更是二话不说，放下手中的要事，也要管管“闲事”，当定这个老好人！就算自己因此吃亏、吃苦头，双鱼座人也甘之如饴，毕竟双鱼座人是很有牺牲、奉献精神的。

金牛座

金牛座人外表看起来高冷，寡言少语，不善言谈，实际金牛座人都有副热心肠，看不得弱者受苦受累，你若找金牛座人帮忙，一定能听到他们拍着胸脯对你许下的承诺：这个忙一定会帮到底！就算自己多有不便之处，金牛座人也会硬着头皮答应帮你，因为他们实在不忍心拒绝别人。