笑到最后:最具暗黑潜质的星座(图)

这些星座遇到事情善于谋划，当你还没明白过来怎么回事的时候，人家已经在不动声色的过程中取得了全局的胜利~

文/摘星工厂-星吧

笑到最后：最具暗黑潜质的星座

你身边有没有拥有“暗黑潜质”的人？他们遇到事情善于谋划，很有心机很有城府，当你还没明白过来怎么回事的时候，人家已经在不动声色的过程中取得了全局的胜利！想知道哪些星座拥有这样的潜质吗？来看摘星工厂—星吧的解答！

魔羯座

魔羯座人行事严谨，若无十足把握，绝不会贸然行动，在这样的风格引导下，魔羯座本人的言行，常常遵循于自己制定的各种规划。如果有必要，魔羯座人会展示自己暗黑的天赋，你想从他们口中得知某些消息？你想追问他们不想谈及的事情？这一切都不可能！因为魔羯座人很能沉得住气，三缄其口，巧妙回避，深藏不露的“暗黑”本领一出手，你根本就没赢的可能！

水瓶座

水瓶座总给人一种高深莫测的感觉，原因有两点：一，水瓶座不爱跟人谈论自己的内心，遇事常走一意孤行的路线；二，水瓶座人智商往往很高，又爱不走寻常路，难免曲高和寡。直到水瓶座人开始具体行动了，大家才稍微能了解到他们内心的真实想法。这样的做法，若前提是积极的心态，我们尚且能定义为水瓶座人只是“自尊心强”罢了，可若稍稍再变点儿味儿，就难免变成暗黑了。

巨蟹座

巨蟹座人很能藏得住事儿，假如决定还没成型，巨蟹座人绝不会大肆宣扬搞得全世界都知道，更不会为了征求意见或博取同情，而跟身边人就此展开讨论；再加上巨蟹座人亲切随和，温柔善良，很容易收获别人的信任，所以，如果他们想玩一下暗黑，你绝对不是巨蟹座人的对手！说不定你被愚弄了，还得不到大家的同情呢！因为大家全都站在人缘好的巨蟹的那一边！