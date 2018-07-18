行走的发电机：出国桃花更旺的星座(图)

行走的发电机：出国桃花更旺的星座

在优美浪漫的异国环境里，谁不想谈场轰轰烈烈的恋爱？哪些星座就像发电机一样，走到哪里放电到哪里，所到之处无人披敌？快点来瞧瞧出国怎么搞“艳”遇？

白羊座：

天性热情活泼的白羊座，即使面对第一次碰面的新朋友，也能侃侃而谈，毫不生涩，就算遇到金头发、蓝眼睛，奔放的肢体同样能吸引异国人种目光；加上白羊座一见钟情的机率颇高，在短暂旅行中，特别容易激出爱的火花，异国恋曲指数保证居高不下。此外白羊座若想来段异国恋情，选择人民肢体表达热情的国家，是最适合不过的呦！

双子座：

博学多闻外加好奇宝宝的双子座，到了异国绝对不会当哑巴。天生带有语言天份的他们，表达能力强，随便坐下来就能跟老外聊到天南地北，见多识广的特质，还能让外国人误以为：他们比本国人更了解自己，简直掉进了双子座的才华陷阱里。而两面人的双子座，或许白天幽默风趣，晚间又变成温柔婉约的仕女，这不令人短期着迷也难吧！

天秤座：

拥有外交官特质的天秤座，对旅游国家总是随和、入境随俗，光是这一点，就能为自己带来最好的桃花运！由于天秤座客客气气，不大拒绝别人，彬彬有礼的气质，会让人觉得特别有亲和力，不时要和你说上几句。喜欢知性之旅的天秤座，异国恋情地点最容易发生在博物馆、古迹、艺廊周遭的公园绿地，邂逅和你气质品味相差无几的绅士淑女呢！