心超大！不翻爱人手机的星座(图)

手机里隐藏了恋人的太多秘密，但是这些“心大”的星座宝宝们并不会去翻看，毕竟彼此信任最重要。

心超大！不翻爱人手机的星座

手机里可以隐藏多少秘密？手机可以多真实多全面地反应一个人？相信大家都心照不宣。恋爱中，对爱人手机感兴趣的人不少，会偷偷翻看爱人手机、确定爱人内心的人更不少，有没有不翻爱人手机的？当然有！摘星工厂-星吧带你来认识下心超大的这三个星座。

金牛座

金牛座总是愿意相信自己的感觉，相信自己感到可以信任的爱人就是可以被信任的，因此没必要去多做探查；其次，金牛座也觉得去用翻手机这种形式去调查爱人非常讨厌与麻烦，偷偷翻手机不就是玩心眼吗？如果被发现了，不管有没有查出什么东西，结果都可能要大吵一架，划算吗？反正金牛座就觉得不值又累人。

白羊座

你说白羊座单纯也好，说白羊座犯傻也好，反正白羊座在恋爱中就是这样：爱人说什么就是什么，爱人不喜欢被管被翻手机，白羊座就会直接避免，甚少拐弯抹角地去满足自己的好奇心。白羊座不翻手机还有一个重要原因——以己度人。白羊座本人就是支持恋爱后也要各有自由的代表，因此对待爱人也是同样标准。

天秤座

跟爱人舒舒服服地相处才能谈好恋爱吧？用不翻手机保证爱人在自己面前有安全感、不给爱人造成心理负担，是天秤座的人特别懂特别会的恋爱技巧。而且，说起来天秤座应该是在恋爱中更容易被翻手机的那个（毕竟天秤座多是桃花命），因此从自己的角度出发去看待翻手机这件事，天秤座都是不喜欢、不会去做的。