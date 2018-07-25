“仙气满满”不食人间烟火的隐居星座(图)

“仙气满满”不食人间烟火的隐居星座

人脉很重要？人脉决定人生成败？在这三个星座前面，那都不重要！如果可以，他们可以长期不见人，一个人过着隐居的日子，好似带着不食人间烟火的“仙气”？竟然还有这种星座吗？摘星工厂-星吧带你来了解一下！

巨蟹座

深入简出这种看似“不食人间烟火”设定，基本就是给巨蟹座量身打造的嘛！巨蟹座的人不喜欢过多地参与外面的世界，总觉得哪里都没有家里好，因此高产宅男宅女：长期不见人算什么？尤其是在现在外卖快递如此便利的现在，什么都可以在网上下订单，不用跟人当面“尬聊”，巨蟹座就更有了不见人的条件了！

金牛座

既然不擅长跟人打交道，硬要去“合群”会让自己难受、别人难接受，那就不如关闭接收信号的身体功能，专心致志地过自己不食人间烟火般的慢生活——这就是金牛座的基本想法没错吧？比起跟人有商有量，金牛座不喜欢有人干涉自己的想法、影响自己做事的步骤，因此金牛座觉得不跟人打交道倒是省心不少。

水瓶座

能跟水瓶座想法、兴趣爱好一致的人，真的不多，因此不少水瓶座会觉得，跟很多人的来往其实都没啥意思，甚至只是在浪费自己的时间，因此水瓶座容易在人际上兴趣缺缺，而水瓶座喜欢做的事情大多是独立完成才有最大满足感的，因此水瓶座更喜欢“自己跟自己玩耍”，保持一种高冷、封闭的“不食人间烟火”。