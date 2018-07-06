职场心理：如何化解职场招黑体质(图)

凡事都脱离不了利益两个字，所以，想置身事外是不太可能的。那么，不如好好想想怎么解决。圆滑一点、在工作上努力一点、塑造形象都是不错的选择。

如何化解职场招黑体质

如果留心，你就会发现：几乎每个公司里都有一个“周星驰”，他才华横溢但又孤僻怪异，总有一些莫名其妙的指责与窃窃私语围绕在他的身边；几乎每个办公室里都有一个“乔布斯”，他能力超凡但就爱独断专行，领导和同事对他又爱又恨，而他自己也因为这点儿“做人问题”被流放于主流与边缘之间。

为什么招人黑？

一群人都黑你往往是由某个突发事件引起的，然而，遵循“量变引发质变”的规律，突发事件这个外因能够起作用，一定也是你平常积攒了太多内因的关系。而这内因，无疑就是你的性格，也叫做逼格或者人品。

那么，你知道哪些逼格特别容易在职场里引发众怒，从而使大家齐心协力来黑你吗？

NO.1 拿原则说事

正应了那句“水至清则无鱼，人至察则无徒”。职场里，如果毫无变通地遵守原则，尤其是触及大多数人的根本利益，那就很容易犯众怒，给自己惹火上身——你天天用原则把别人压得说不出话，那么这一腔怨气还不卯足了劲儿等你出糗？最可怕的是，一旦你做错一丁点儿事情，就会被无数双眼睛瞬间捕捉到，并且用你平常挂在嘴边的原则来批判你，让你连反驳的机会都没有。

所以，盗用一句名言格式，那就是：原则是讲原则者的墓志铭。

NO.2 小气鬼

事实上，同事间吃饭请客，你多掏一块还是少拿一毛，大家并不会太在意。但是，如果在项目分成、业绩奖励这些大项利益面前，你总是贪得无厌，就很容易招致别人的反感。

另外，还有一种“抠门儿”也容易得罪一大片，比如说，有了好机会自己藏着掖着，工作出了错都是别人的。这种只要回报不想付出的行事风格，就会形成墙倒众人推的结局。

NO.3 爱出头

出头鸟容易挨枪子是亘古不变的真理，而在职场中，出头鸟往往容易招致“自上而下”的群黑事件。什么叫“自上而下”？就是由顶头上司发起、周围同事跟随，像多米诺骨牌一样，排山倒海地挤兑你。

原因？很简单呀。“出头鸟们”要么喜欢挑战权威，给领导制造麻烦；要么就是自视甚高，不把领导放在眼里，甚至总想着篡位。如此一来，哪个领导还能不发动群众把你干掉呢？

NO.4 管闲事

这里的“管闲事”可不是指办公室门边的笤帚倒了你去扶起来，而是你满办公室嚷嚷着，笤帚就是某某某踢倒的！前者是面试加分题的正确答案，后者则是遭到报复性群黑的最常见原因。

拿出上班偷着逛淘宝的那点时间反思一下：同事业绩没完成的时候，你有没有幸灾乐祸说风凉话？领导那几天情绪不好，你有没有暗自揣测原因还到处传播？如果答案是肯定的，那么大家不黑你又要去黑谁呢？

为什么大家都针对你？

人在江湖飘，哪能不挨刀？每一个生活在职场中的人，都有自己性格上的弱点，因此也多少都有过被人黑的经历。然而，能够“召集”起整个圈子的力量来黑自己，那只能说还有一些你无法控制的自然规律在起作用。掰着手指数一数，这些规律也无外乎以下三种：

利益是根本

如今被视作神一般的苹果创始人乔布斯，在其职业生涯中也曾经遭遇群黑事件，被逐出苹果公司长达12年之久。

在职场里发生群黑事件，利益绝对是摆在第一位的原因。往大了说，公司需要选择符合自己利益的人，如果你的业绩无法为公司做出贡献，那么很可能成为牺牲品；往小了说，每个人都会维护自己的利益，斯库利与乔布斯之争就是最好的证明。

推波助澜的人

2014年轰轰烈烈的“向太炮轰周星驰”运动，已经不是“喜剧之王”第一次被黑了。而这一次更加惹人瞩目一些，完全是因为几乎整个香港演艺圈都被调动起来，参与其中。每个人都站了队伍，表了立场，整个儿一赤裸裸的职场斗争写实版。

其实，无论是哪一种，我们都知道这里有无法撼动的权力斗争，和一些左右不了自己命运的人。说到底，在这浩浩荡荡的群黑大军里，有很多人是不得不站队表立场的。

有什么办法自救？

任何一个人陷入“被群起而攻之”的局面里，都是非常可怕的。这时候，即使你想放弃到手的利益，或者修复满目疮痍的关系，往往也是来不及了。然而幸运的是，从人类共通的心理特性上分析，我们仍然能找到一些薄弱点，作为你突围的可能性。而今天，我们就以周星驰被黑事件里的某些细节作为说明，演示一下：如果被群黑，你该如何自救。

恰当示弱，赢得人心

周星驰事件闹到最后，已经不是他与向华强夫妇的斗争，而是将焦点转向了粉丝与向氏过招。这其实也是周星驰的高明之处：沉默，无疑会引发示弱与委屈的联想，这样一来扎扎实实地为自己赢得了感情分。于是，不等星爷发话，粉丝们就撸胳膊伸腿地冲上前去了。

活在职场里的我们也要学会这一招，当被群黑之后要适当示弱，转移焦点，让自己稀薄成一团空气就再好不过了。

能力，一张王牌

最后这张王牌，也是最明显的王牌，那就是周星驰在大众心中拥有的强大影响力和号召力。只要有它存在，周星驰就有沉默不表态的资格，因为稳定的市场是他在圈子里生存的保障。而对于职场中的我们，这是最具启示性的：只要你有价值，只要你可以创造无人能及的价值，那么再可怕的倒黑也灭不了你。

周星驰和乔布斯都很好地证明了这一点。

凡事都脱离不了利益两个字，所以，想置身事外是不太可能的。那么，不如好好想想怎么解决。圆滑一点、在工作上努力一点、塑造形象都是不错的选择。