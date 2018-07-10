心情花园：嘴唇小动作准确读心声(图)

当上下嘴唇形成紧紧地密封，会出现嘴唇压紧，常常隐藏嘴唇。嘴唇压缩和咬嘴唇有相似的意义，但是它有更强烈的负面暗示。人们想说什么，但是他们压紧嘴唇避免话说出来。作为一名FBI特工，我常看到嫌疑犯在坦白之前证就是压紧嘴唇。 用一句善解人意的表达，诸如：“因此你有什么想说，只是你真的不想谈论它”，一般会促使不情愿的人表达自己。

嘴唇小动作准确读心声

知道你的客户想什么对于赢得销售至关重要。知道你的老板想什么对于你为项目获取稀缺资源或是如休假一天的小事来说都关键。知道你的另一半、朋友和家庭成员想什么对于影响他们的行为很重要。无人可以读心，但是你可以通过观察非语言的动作来靠近。 我们的嘴唇常常比我们的话说的更大声。

噘唇

噘唇表现是一个轻微的，几乎无法识别的，嘴唇皱起或圆滑。这个动作暗示了分歧或异议。撅嘴越明显，分歧或异议的程度越强。撅起的嘴唇意味着这个人已经打定主意反对所说或所做的。对一个人的了解让你占据优势。窍门就是在他们有机会说出反对前，改变他的主意。一旦大声说出他的想法或决定，则改变他们的想法就更困难，因为保持一致性的心理原则。决策一定程度上会造成紧张。当人做决定时，紧张会消失。他们不可能改主意，因为一旦这么做则意味着承认之前决策的不好。即产生更多的焦虑。保持已阐明的立场产生的紧张更少，相比重复地检查决策过程，不管改变的理由多么有说服力。换句话说，当我们说什么的时候，我们倾向于和我们所说的保持一致。

咬嘴唇

另一个“读心”的技巧是当心咬嘴唇。咬嘴唇是轻轻地用牙齿咬或拉上火下嘴唇。这个非语言姿势表明他想说但很犹豫。一般人表达自己会很犹豫，因为他们认为其将要说的可能会冒犯听他们说话的人或是让他们显得会很坏。销售人员能很快识别客户有困难的话题，并且利用策略去克服潜在的购买障碍。员工会知道那些话题主管比较敏感。知道他们的配偶或朋友反对你所说的，会使你沟通更有效率。 激励人们完整地表达自己，和表达善解人意 同样很简单。善解人意的开始“因此你”，在引起焦虑的怀特或想法之后。例如："因此你认为我买的产品太过了"。 善解人意的表达会创造一种没有威胁的气氛，人们可以自由地表达自己。如果善解人意的话语不准确，人们可能会更正主张，并说出其焦虑的真正原因。

嘴唇压紧

当上下嘴唇形成紧紧地密封，会出现嘴唇压紧，常常隐藏嘴唇。嘴唇压缩和咬嘴唇有相似的意义，但是它有更强烈的负面暗示。人们想说什么，但是他们压紧嘴唇避免话说出来。作为一名FBI特工，我常看到嫌疑犯在坦白之前证就是压紧嘴唇。 用一句善解人意的表达，诸如：“因此你有什么想说，只是你真的不想谈论它”，一般会促使不情愿的人表达自己。

和人说话时，看他们的嘴唇。如果看到撅嘴，在他们表达反对意见之前，让他们改变主意。如果看到嘴唇咬住或压紧，用善解人意的表达，可以发现问什么这个人担心他正在说的事情。当你用这些技巧是，人们常会说：“你怎么知道我在想什么？”