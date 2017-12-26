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婚恋心理：比"我爱你:更性感的3个字(图)

2017年12月26日 16:07 新浪博客
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的确，520相当于我爱你。但世界上有很多三个字，比它更加性感：

　　文/飘雨桐

比"我爱你:更性感的3个字比“我爱你：更性感的3个字

　　的确，520相当于我爱你。但世界上有很多三个字，比它更加性感：

　　一、你最好

　　还记得，《美人鱼》中邓超与林允唱的那首歌吗？还有，《欢乐颂》中王柏川对樊胜美说的“你值得最好的”。其实，这全是心理作用。相当于，情人眼里出西施。好什么好啊，缺点多多不胜枚举。

　　说这句话的人，当真是爱你的。因为世间的种种美好，她（他）统统忽略。风景这边独好，“除却巫山不是云”的无可替代。也许还没有到说“我爱你”的程度，但它却代表着“我爱你”的节奏。

　　二、还有我

　　林忆莲的《至少还有你》，唱得哀怨缠绵。至少还有你，任何的困窘、任何的险阻都不在话下。试问：如果没有你，情况会多么的恶劣糟糕？简直，不堪设想。换言之，“还有我”让人多安慰。

　　说“还有我”的人，她（他）绝对不是头脑发热。这人有着足够的思考，将会面对什么状况？是否有能力解决当前以及将来的难题？这可不是说说就算的事，最重要的还是那份勇敢坚决的心。是吧？

　　三、在一起

　　蹬蹬蹬，这三个字应该得到大家的公认。“我爱你”不如“在一起”，这是从言语上升到行动。“我爱你”只是一句话，说的人没有难度、听的人没有感觉。怎么爱，拿什么爱？答案，没有。

　　“在一起”则不同，也不是上床爱爱这么肤浅与庸俗。在一起，也不是简简单单的动作。甚至，没有那个身份也不配说这个话。现在是情侣，将来是夫妻。在一起，才算天长地久。

　　不管怎样，听到“我爱你”也是令人开森的事情。你说，是吧。

标签: 婚恋心理浪漫在一起

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