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婚恋心理：傻女人,恋爱时要警惕9点!(图)

2018年01月03日 16:52 新浪博客
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恋爱中的女人总是盲目的，见到喜欢的男人更是不知道该如何表达自己的欢喜之心……

　　文/小晨故事

傻女人，恋爱时要警惕9点！傻女人，恋爱时要警惕9点！

　　恋爱中的女人总是盲目的，尤其是见到喜欢的男人更是不知道该如何表达自己的欢喜之心了，但是有一些小妙招还是需要提前掌握的，看看下面这些给恋爱中的女人的建议，肯定会对你有用。      

　　一、投入得太快

　　当你与他初次相识之后，不要期望每个周末都与他共度，或是坚持向他提供意见，重新布置他的家居，不要心急，你们还未结为夫妻呢！

　　二、认定对方太早

　　想与男朋友分手的最快捷方法，就是告诉他你爱他，你要为他生一个孩子，他的反应多半是逃得无影无踪。

　　三、自欺欺人

　　你是否清楚地知识他的每一项表现的背后动机？他对你的态度是否很平淡？他是否同时与别的女孩子约会？你们是否每星期只联络一次，而你则认准他是可托付终生的对象？或是你以为他嗜赌如命，暴戾的脾气都不是什么严重的毛病。

　　四、打扮过分夸张

　　你应表现的自信，大方得体，吸引力并不在于过分卖弄性感，男性认为天然的吸引力比人为加工的脸理想得多。

　　五、说话太多

　　别以为你们一定要不断地持续谈话，沉默是金，即使你们都很渴望能互相了解，也用不着在最这几次约会里就将一生的经历如数家珍般道出，沉默往往是女性的魅力之一。

　　六、太注意他的钱

　　如果你点了一份龙虾晚餐，并且告诉他你最喜欢的礼物是钻石的话，就尽情地吃这顿吧，你将不会再见到他，不管一个男人多么富有，也不会喜欢别人告诉他如何花费，或将钱花在谁的身上，男人喜欢有见识的女人，而不是那些一心找寻长期饭票的人。

　　七、过早邀请他回家

　　除非你感到他正邀请你进入他的生命，否则不要邀请他回家。有些男人认为邀请他回家即是邀请他上床，因此多等一些时间，待你们有进一步了解之后，就不会产生类似的尴尬场面。

　　八、和对方亲热得太快

　　如果你在第一次见面时便与他上床，那么他就会想该有多少个男人与你亲热过？因此，这种亲热表现往往会吓怕对方，初次的认识最适宜做坦诚的倾谈，在月下漫步，这些都会成为感情的稳固基础。

　　九、取悦对方太卖力

　　你以为替他洗衣服，做饭及料理家务，他就会更喜欢你吗？请你再仔细想想看，如果你甘愿做他的擦脚布，他就会毫不客气的踏上来。

标签: 婚恋心理投入认定

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