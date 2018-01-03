婚恋心理：女人4种性格让爱情不变质(图)

文/小晨故事

女人4种性格让爱情不变质

品质一：不懂浪漫

过分浪漫的情结注定了这个女人是不适合结婚的。浪漫固然可以说是爱情之中不可或缺的要素，但是，婚姻永远也不可能是浪漫的舞台，至少于多数人而言是这样的。浪漫可以说是爱情之中的主角，但在婚姻之中，它的戏份不能过重。浪漫的婚姻就像是一朵樱花，灿烂的时间是短暂的。婚姻是构建在爱情基础上的，但是婚姻必须要面对现实面对生活，有过多的浪漫，你就不可能在这条充满荆棘的路上走远。

品质二：忠言逆耳

恋人之间，情调最重要，所以，有损情调的话，恋人们是不会讲的，只有一个女人充满了逆耳的忠言，她才适合做你的妻子。女人或许永远都是爱听好话的，但是男人必须要学会听取忠言，因为在这个婚姻过程中，会实实在在讲忠言的妻子才会像一面镜子一样照着你，让你不断地在修正中前行。会与你共同走下去的，就是这个实在得或许有时候让你讨厌的人。

品质三：鸡毛蒜皮

沉迷于鸡毛蒜皮的女人是可怕的，但同时也是可靠的。起码说明一点，她会经营好你生活的鸡毛蒜皮。对于普通人来说，生活中的鸡毛蒜皮是不可避免的，而男人有天生不是那种鸡毛蒜皮的人，如果让一个男人沉迷于鸡毛蒜皮的话，他会很痛苦的。所以，会理家的妻子是很珍贵的。不过，话又说回来，这种鸡毛蒜皮的女人不适合作恋人，所以在婚姻中也必然地会缺乏情调。所以，妻子们有必要要像恋人们学习学习情调，师夷长技以制夷嘛。

品质四：不畏寒酸

做恋人的，当然不能做得太寒酸。柏拉图式的爱情没有，柏拉图式的恋人也很少见。所以，从一般意义上讲，恋人是需要物质养护的。因为，恋人之间要维护感情必然需要一些客观的物质支持。没有一点奢华情结的人也很难演绎好恋人的角色。所以说，崇尚奢华的人做不了老婆，只能做恋人。这也就是现在很多女人干脆不嫁人，专业做恋人的本质原因。因为她们战胜不了自己身上的这种奢华情结。只有妻子，才能踏踏实实地跟着你无论贫穷与富贵。