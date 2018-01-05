婚恋心理：啥样的女生被男人珍惜一生(图)

文/小晨故事

啥样的女生被男人珍惜一生

经常听身边的女性朋友抱怨说怎么碰不到好的男生呢？她们不知道男生们心里是怎么想的，他们想找的是什么样的女人呢？也许连他们自己也说不清。拥有好女人品质的女性朋友们坚持住自己，一定会遇到属于你的白马王子的。也想给男生们一些建议：什么样的女生是男生值得一辈子去珍惜的女生呢？

第一种：懂得自重自爱的女生

在当下如此快节奏的时代，一夜情已经被当成一种另类的一种时尚。人们到底要求的是什么，仅仅是生理的需求吗？人做为比动物高一等级的生物，不应该随着时代的发展却进化到如此的地步。一个好的女人在遇到自己喜欢的男人时，应该是先相处、了解对方是否合适自己以后，随着感情的加深而顺其自然的发生的。一个随随便便就和男人上床的女人，试问男人们，这样的女人你们敢娶回家吗？所以当你们遇到自重自爱的女人时应该好好的把握，比竟这样的女生已经太少了。

第二种：有责任感的女生

现代多只强调男生要有责任感，其实女生也应该有责任感的。

很多女人是为了权利钱钱和男人在一起的。她们只不过把感情和肉体当做交换自己想得到的一种工具而已。这样的女人今天为了某些东西和你在一起，那么改天也会为了得到其他的东西而离开你的。如此不负责任的女人你敢要吗？好女人应该是对自己对别人都有责任心的，在金钱面前有自控能力。

第三种：有自己思想的女生

现代社会压力越来越大，男人在外打拼其实已经承受了很多很大的压力。一个有思想的女生应该能为男人分担一些压力，至少可以有自己的事业和人生价值，并不是一味的依附于男人。女人会在社会生活里和压力里学到很多东西，使自己历练的越来越成熟，有韵味，也更坚强和勇敢。有思想的女人在金钱面前有自控能力，是的谁不爱钱呀，可是并不是有了钱就有了一切，你能买到真爱吗？感情和婚姻如果只是建立在金钱上靠的住吗？当富贵不在的时候她也就随之而去了。所以有思想的女人明白自己要的是什么，而不是一味的追逐名利和金钱。

第四种：疼爱另一半和自己的女生

不会疼爱自己的女生，男人也不会疼爱你的。很多女生在爱情中为了所爱的人付出很多很多，却忽视了自己的存在，到头了却换来男人的离弃。从某种角度上来说男人的变心是女人给惯出来的。男人永远是充满好奇的，再多的爱到最后男人只会觉得是应该的，时间久了都不会珍惜的。所以聪明的女人是先疼爱自己，爱惜自己的身体，疼爱自己容貌，时时更新变化自己的外在，让男人对自己一直感兴趣。遇到这样的女人，男人想不疼都不行。

第五种：给自己和另一半足够空间的女生

这样的女生有自己的朋友，当不开心的时候可以找朋友去倾诉，不一定要把自己的烦恼都抛给自己的另一半，正所谓旁观者清。

也有自己的异性好友，但是她非常清楚和他的关系，不需要你的担心，她会很清楚的把握界限的。她会给你足够的空间，你有你的自由，她信任你。在事业上支持你。

第六种：出得厅堂，入得厨房的女生

虽然是老调重谈了，可是不管社会怎么样的发展，男生们还是希望自己的老婆在外是最光鲜亮丽的，回到家后就有一桌美味的饭菜。但是对于女生来说要做到这一点真的是很不容易的。所以女人们加油吧！这样的女人很关心你，照顾你。当然在外的时候也会给足你面子。

第七种：用心去爱你的女生

她可能不太漂亮，也许不是最有气质的，还不是最聪明的，但她一定是最爱你的。她会在你生病的时候守着你的身边照顾你；在你生气时听你发泄抱怨，给你力量；在你需要她的时候给你无私的关怀，和最大的帮助。也许她有一点唠叨，可那是因为她爱你！

男人们当你们遇到拥有以上特点的女生的时候，请一定要好好的去珍惜她。不一定要所有的都满足，挑出你最在意的三点，当她满足了这三点的时候，她就是值得你一辈子去珍惜和爱的人。