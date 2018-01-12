婚恋心理：女人玩冷暴力的5大原因(图)

那些躲避、冷漠、轻视、疏远和漠不关心，将会使亲密关系中的另一方在精神上和心理上受到极大的侵犯和伤害。

文/pclady

女人玩冷暴力的5大原因

冷暴力，暴力的一种，初看起来似乎不是通过殴打等行为暴力解决问题，显得比较文明比较有格调，其实那些躲避、冷漠、轻视、疏远和漠不关心，将会使亲密关系中的另一方在精神上和心理上受到极大的侵犯和伤害。近来，越来越多的事例表明，女性冷暴力现象随处可见，造成女生冷暴力的原因有哪些？？

造成女人冷暴力原因：试探

有些女性想借此试探对方是否还重视自己，在一些女性的逻辑里，如果对方还爱自己，就应该在这种时候加倍的对自己好，这样她才会觉得心安。如果此时男人没有表现出她期待的态度，那么这种冷暴力就会持续，甚至变本加厉。

造成女人冷暴力原因：示威

一般都是在男人做错事，或者做了女性认为错的事以后才发生的。有些女性想让男人知道自己就算没有对方也能过得很好，因此会摆出冷漠、疏离的态度。她希望男人在觉得不受重视，面临了失去的恐惧之后学会珍惜。

造成女人冷暴力原因：不懂沟通

也有些女性是由于缺乏处理矛盾的经验，因此当两个人相处出现一系列矛盾时，不懂得如何去沟通，会采取逃避的方式解决，而不是直面矛盾。

造成女人冷暴力原因：避免正面冲突

有些女性使用“冷暴力”的出发点是好的，不想和自己爱的人有正面冲突。希望让双方都停下来冷静地思考，避免在生气的时候双方会有一些过激的语言给彼此留下永久的阴影。

造成女人冷暴力原因：性格较任性

有些女性从小被娇惯，性格较为任性，在与人相处中多以自我为中心。当双方出现矛盾时，希望对方先认错，来哄自己。