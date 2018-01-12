婚恋心理：试婚而已？才没那么简单！(图)

试婚还是不试婚，这是个问题。试婚意味着两人生活发生质的改变，并非所有人、尤其女人有勇气有决心去尝试的。

文/飘雨桐

试婚而已？才没那么简单！

试婚还是不试婚，这是个问题。试婚意味着两人生活发生质的改变，并非所有人、尤其女人有勇气有决心去尝试的。女人同居试婚，有很多地方需要多加注意：

一、切勿自我中心

女人嘛，基本上都是爸妈的掌上明珠。从小富养，更别说吃苦受累的。同居，意味着一切事情都要参与--甚至，承担更多的家务。同居前后有着莫大的分别，所有的亲力亲为不能都推给男方。你说十指不沾阳春水，什么都要男方来搞定？请准确的角色定位。如此自我为中心，试婚定然失败。

二、切勿完美苛求

追求完美，那是很多女人的生活态度。但男人，基于性别他就不可能凡事细致入心。你得有这种思想准备，可以苛求自己、但千万不要为难对方。你强迫自己一定要怎样，那无可非议。但金无足赤、人无完人，同居前、对方在你眼中一百分。但同居后很容易暴露缺点，你还爱他吗？

三、切勿金钱纠葛

很遗憾，再是大爱也要与金钱拉扯关系。你当真以为，有情饮水饱啊。拍拖时候，也就是见面时候的消费、附加赠送爱的礼物。这笔钱，男人是有计划的消费。但同居，水电煤气、物业管理什么都是钱。衣食住行，这些支出打算如何分配？全部男人买单，情何以堪？AA制，你是否能够接受。

四、切勿留下隐患

同居，试婚而已。往好的方面设想，这为将来的正式婚姻打下良好的感情基础。往坏的方面设想，也许因为双方性格不合而分手；也许发现对方对婚姻的责任不够。原因不一而足，哪有一试就会成功的。那么，你会否有心理阴影？对婚姻是否失望呢。你会否安全措施没有做好，堕胎留下隐患呢。

女人同居试婚，当真要考虑清楚。千万不要，头脑发热的答应哦……