婚恋心理：装又怎样?直男就吃这一套(图)

心机婊，绿茶婊的升级版。意为在与她交往过程中玩弄你于股掌，可是外表却很清纯很无辜。

文/飘雨桐

装又怎样？直男就吃这一套

心机婊，绿茶婊的升级版。意为在与她交往过程中玩弄你于股掌，可是外表却很清纯很无辜。男人一定呲之以鼻：最后，都不知道谁玩谁？此言差矣，须知道：心机婊玩到最高境界，那终极对象只会是男人而非女人。当你以为赢定的时候，说不定就中了心机婊的圈套。老猫烧胡子，喵了咪的。

心机婊诱骗男人，手段不算高明、伎俩更不见得多先进：

一、装崇拜

没有哪个男人，不希望自己成为被女人崇拜的对象。男人在男人面前逞威风，那多没有意思。必须赢得女人的阵阵鼓掌、声声尖叫，雄性荷尔蒙才会急速飙升。深谙此道的心机婊，假装崇拜就能轻而易举刺激你的肾上腺素。哄得你阿妈是谁都不清不楚，再然后她提的要求、你也不忍心拒绝。

二、耍个性

如今的个性，可以通俗成为奇葩或者怪咖。这是个容易遗忘的年代，没有鲜明的个性走入人海--谁还知道你是谁。这类心机婊，她的目的性很强、攻击性很集中。你未必欣赏她的个性，但你会因为她的个性记忆深刻。总能吸引一款男人，就这款她逮住就不会松手。恭喜你，幸运成为猎物。

三、玩无知

无知者无畏，你都不好意思责怪她。别以为她不懂，她心里比谁都明明白白。她无辜的眼神，恨不得杀死你。她甜美的酒窝，绝对的淹死你不偿命。男人对这类心机婊，不由自主的收起戒备之心。偏偏在你最没有防范之际，出其不意的将你俘获。你着了她的道，还说没有关系。

四、扮可怜

可怜的小兔子，驯服的小绵羊？不不不！那有着老虎的尖爪，有着豺狼的利齿。她楚楚可怜的背后，比画皮还要画皮的容貌丑陋。丑也就罢了，可怕的还是她的心机。所有的表现都很虚伪，蹂躏你的同情心、怜悯心而为所欲为。你以为在行善？其实在被心机婊愚弄。后知后觉，为时已晚！

心机婊的伎俩，无非如此。男人们，你舍得揭穿吗？