婚恋心理：让AA制夫妻完蛋的4大问题(图)

追求平等，拥有自由。先拿出一部分作为公款、平均负担，其他的就属于各自的财产。存在即是合理，在不伤害彼此感情的前提下AA就AA吧。

文/飘雨桐

让AA制夫妻完蛋的4大问题

听得最多的，就是那句：你的就是我的，我的也是我的。霸气外漏的有没有？而在中国一些大城市里，悄然兴起的却是截然不同的AA制。不仅恋爱的情侣如是，连结婚的夫妻也没有例外。或许，可以美其名曰：追求平等，拥有自由。先拿出一部分作为公款、平均负担，其他的就属于各自的财产。

存在即是合理，在不伤害彼此感情的前提下AA就AA吧。

但，AA制夫妻还有一些不可逾越的底线。否则，问题严重：

一、绝对AA

须知道，天底下的事儿只有相对没有绝对。有些夫妻过于较真，我出了多少多少、你也要出了多少多少。只是你们俩，那也不是算不清的帐。但如果有了孩子，那费用就更加复杂。即便还没有孩子，对家中长辈总有赡养的义务。一方压力过大，另一方是否就袖手旁观？

二、当众分账

AA制，也就是你们夫妻的私下协议。但如果摆在别人面前，却实在不太好看。过于在乎面子？在合适的时候、合适的地方，应该做合适的事情。现翻账本，对于同样AA制的人们来说无伤大雅。但对于不AA制的人们，就有些不可理喻。夫妻间，谈钱还该回家再说。

三、有钱无爱

专家认为：只投入金钱不投入感情的婚姻，随时随地有解体的可能。AA制，在结婚初期适合。但很难想象：十来八年之后，还是你归你、我归我的各自为政。感情就是一笔糊涂账，婚姻更是计算不清。追求公平、体现尊严，除了金钱更重要的还是感情。

四、独自偷欢

钱这方面，各自为政。感情方面，也容易各自为政。无论男人有钱抑或女人有钱，总要找个什么花费的地方。花钱买开心，最开心的莫过于婚姻外再找一段感情。据说：AA制婚姻的男人，出轨率是普通男人的翻倍。女人抱着一堆钱，有啥乐趣？偷欢，她有她的资本。

夫妻俩，非要AA也未尝不可。别逾越底线，方保婚姻长久美满……