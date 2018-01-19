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婚恋心理：男人恋爱时常做的4件傻事(图)

2018年01月19日 16:52 新浪博客
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能够得到回应，自然皆大欢喜。对方没有明确表态--即便没有牵手，也算残忍的分手。爱，是有重量的一个字。

　　文/飘雨桐

男人恋爱时常做的4件傻事男人恋爱时常做的4件傻事

　　喜欢和爱，最大区别在于程度不同。当中的“度”，不是每个人都能把握得宜的。喜欢那个人，未必不可失去。爱那个人，却带有自己都说不清、道不明的占有欲望。能够得到回应，自然皆大欢喜。对方没有明确表态--即便没有牵手，也算残忍的分手。爱，是有重量的一个字。

　　所以，男人要心中有数：你是喜欢她，还是爱她呢？

　　别急，你的行动会出卖你自己。这些傻事，做过没--

　　一、反复低落

　　别以为是春天，就有理由莫名伤感。时而开心、时而烦恼，更多是想高兴却高兴不起来的低落。总是患得患失，可又清楚“天下本无事、庸人自扰之”。情感最后战胜理智，还是顺其自然的沉沦吧。你闲来无事的胡思乱想是为什么？你不能失去对方，无端端的伤心欲绝是因为你不能保证什么、对方也不能保证什么。

　　二、疯狂黏身

　　男人查岗，女人查房。你说这是在乎，在乎得过于神经兮兮。你说这是约束，再约束也是甜蜜的身不由己。未必属于同居关系，男人也会恨不得一天24小时与你日夜共对、朝夕相处。亦步亦趋的，她讨厌自己、也让你对他不可能没有的腻烦。千万不要相信，最聪明的做法就是放养感情。屁话！必须在视线范围之内。

　　三、变态妒忌

　　再亲密的朋友，也不带 有唯一性。若是你爱上她，她的吃喝拉撒都要与你有关。那时候的吃醋，绝对毫不客气的宣之于口。恨不得你身边的人都是同性，而所有的雄性动物都在三米之外。 哪怕不得已、需要接触的，那都是非丑即臭的已婚老头子。他才不管你是否赏心悦目呢，你眼中最美最好的只有他不可以有别人。

　　四、绝对依赖

　　有句话说得撕心裂肺：我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存。免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无枝可依。文中的结局，韦千寻 与韦海髪没有在一起。这是遗憾，女人们都有这种傻到家的念头。在爱的那个人面前，男人也可以驯服得就像小绵羊。紧紧依偎着，你说什么就什么。

　　这些事，你都做过吗？那么恭喜你--如果爱，请深爱！

标签: 婚恋心理低落粘人

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