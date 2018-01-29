婚恋心理：4类女孩必遭相亲男"疯抢"(图)

单身男人也只会在单身女人里面寻找意中人。最经常的方式就是相亲，那场合无异于不见硝烟的战场啊。而哪些剩女，将是相亲男最留意的对象呢？

文/飘雨桐

4类女孩必遭相亲男“疯抢”

这世上，没有什么真正意义的剩女。所谓的“剩”，只是还没有名花有主而已。你在寻寻觅觅的同时，属于你的那个他也在寻寻觅觅你。也有些没有搞清楚状况的，掺杂在爱情战役里。最后赢的赢、输的输，还有的半途放弃。最后留下来的两个人，就是命中注定的痴男怨女。

所以还是单身的女子，千万不要放弃。迟早，可以像高圆圆那样大呼“终于等到你”。刚才说过了，“剩”的原因各种各样--总之，并非素质问题。那么，各花入各眼的选择多向。单身男人也只会在单身女人里面寻找意中人。最经常的方式就是相亲，那场合无异于不见硝烟的战场啊。

哪些剩女，将是相亲男最留意的对象呢？

一、婚前守贞型

你别说，当真有这类女人。除去宗教信仰的禁忌之外，她们从小就有这个心愿：要将最美好的东西，留给将来的丈夫。你要知道：在这个感情开放的年代里，还是个“处级干部”多么难能可贵啊。情感上这般坚持，可见不是个随便的女人。男人娶回来买了保险，她不会在你后院没事放火的。

二、事业稳定型

为了事业，蹉跎青春的大有人在。既不是富二代，家里也没有太多可以依仗的力量。那出来社会，就得靠着自己摸滚打爬。混到一定程度，才发现大事不妙。在社会上得到了认可，也占有一席之地。最美好的年华，都献给了事业。家庭的稳定，有了经济基础的感情维系起来可想而知的牢固。

三、有车有房型

没啥丢脸的，养车与供房是现代人的两座大山。没有的话，很多准丈母娘会介意的。钱的东西，不是你想要来就能来得了的。对方有这个物质条件，无形中少了这层顾虑。家中其他花销，相亲男负担起来也不会吃重。这就是女人最好的嫁妆，比重新置办快捷省事。关键是，互相看对眼。

四、资深恨嫁型

遇到“结婚狂”，不知道是你的幸运还是她的幸运。如果她对你很有意思，你什么条件她都不会在乎。她一心一意将自己嫁出去，而你又有抱得美人归的意愿。多好，一拍即合。感情都经不起折腾，考察考察的往往就没了下文。她们比你还要心急，比你更要努力。得，条件还行的就她吧！

优质剩女，绝对是男人的心头好、掌中宝。手快有，手慢无了喂……