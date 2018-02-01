婚恋心理：跨过3年之痒的4大潜规则(图)

情感世界有这种说法：三年之痒、七年之痛。相爱的人，为什么也会出现这样的情感危机？莫非，缘分已到尽头？

文/飘雨桐

跨过3年之痒的4大潜规则

情感世界有这种说法：三年之痒、七年之痛。相爱的人，为什么也会出现这样的情感危机？莫非，缘分已到尽头？

跨过三年之痒，还是有些潜规则的。视乎你，知不知道？

一、减少审美疲劳

人与人的接触，多多少少会有些审美疲劳。长年累月对着同一个人，你说从不厌倦--那该有多深厚的情感啊。减少审美疲劳，最好的方式就是让感情保鲜。说什么话、做什么事，尽量不要一层不变。突然来些什么花招，自然能让对方有着无比浓厚的兴趣。这样，对方只会越看你越喜欢。

二、切勿恃宠生娇

陈奕迅说过：得到的，有恃无恐。得不到的，永远在骚动。得到的人，觉得胜券在握于是便肆无忌惮。要知道，这是两性世界中的大忌。往往成为，深爱的人分手的隐形原因。恃宠生娇，爱你的人会一忍再忍。可三年了、或者时间更久，总有忍无可忍爆发的时候。岂止是痒，危机分分钟降临。

三、互留私人空间

再是贴心贴肺的两个人，总要有自己的时间、自己的空间。他不与你分享，或者基于种种原因无法与你分享--请谅解，并且允许给对方留白。这是生活的艺术，通过这种方式更能维系彼此的关系。总是黏在一起，你以为对方就没有心有二志的机会？私人空间，这是互相之间的最大信任。

四、加强有效交流

记得莫文蔚唱过的歌词吗？你讲也讲不听听又听不懂，懂也不会做你做又做不好。你到底是想对我说什么？不是没有交流，而是无效交流。所以，情侣亦好、夫妻也罢--有效交流很必要。对方不是你肚里的虫子，你想什么要说、准备明白的表述。对方也这样，如此一来能减少很多矛盾。

跨过三年之痒，有规则的。能够做到，七年之痒又何妨……