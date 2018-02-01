婚恋心理：4种秘密还是婚前说出来好(图)

Ta是你的枕边人，骗也骗不长久。所以，有些秘密还是说出来比较好~

文/飘雨桐

4种秘密还是婚前说出来好

为什么，结婚前好好的、结婚后则变了脸？理由很简单，彼此隐瞒了一些秘密。出于什么目的？要么恐追究、要么怕嫌弃，总之不予言说。有些秘密，隐瞒倒是应该的。譬如说，谈过几次对象？上过几次床？诸如此类，那都是过去式。眼前的这个人，才是将来的幸福所在。

Ta是你的枕边人，骗也骗不长久。所以，有些秘密还是说出来比较好：

一、生理缺陷

两人总要同床共寝的，赤膊相对的时候还不一清二楚啊。或者，亲热没到那个份上。又或者，亲热啥时候顾着亲热没怎么留意。有些生理缺陷，无伤大雅。有些生理缺陷，你必须要说出来。哪怕，为此结不成婚也不可隐瞒。譬如家族的遗传病，高血压、心脏病什么的。你得说，否则误事。

二、心理阴影

每个人的童年，未必都是幸福快乐的。每个人的成长，并非都是一帆风顺的。总有这些那些心理阴影，那是死穴--绝对不能碰，一碰就如火山爆发般不可收拾，你要告诉对方，让ta也有心理准备。避免不小心踩到雷区，否则ta不是故意的、而你却再次受到心灵伤害。坦白，交流的前提。

三、财政问题

千万不要打肿脸充胖子，这门面功夫做得太多没有意思。而且，一个谎要用另一个谎来圆。这份钱，要借用下一份钱来还。哇，这样哪有个尽头？如果对方看在你有钱份上才结婚，那就赶紧甩了--要来干嘛？同甘共苦，夫妻生活才会长久甜蜜。不然，这样也有骗婚的感觉。不好，不好。

四、感情纠葛

有些前度，抬头不见低头见。你得告诉你的现任，至少ta也内心明白该如何相处。但你不说，那问题可大可小。Ta知道了，还以为你们藕断丝连的刻意隐瞒。既然，谁都有自己的感情历史；那也不是什么跨不过去的坎。云淡风轻的是曾经，现在的才是你的美好将来。谢谢，前任的不婚之恩。

细微末节的事儿，或者就是恩爱的每个基础。秘密，坦诚又何妨……