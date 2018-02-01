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婚恋心理：女人在情感世界的4种挣扎(图)

婚恋心理：女人在情感世界的4种挣扎(图)
2018年02月01日 17:24 新浪博客
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哪怕最强势的女人，都有软弱的时候。只想岁月静好、现世安稳，可哪有这么容易呀？在爱与不爱、坚持抑或放弃中，她们在苦苦挣扎。

　　文/飘雨桐

女人在情感世界的4种挣扎女人在情感世界的4种挣扎

　　哪怕最强势的女人，都有软弱的时候。哪怕刁蛮女友，温柔起来让你无法抵挡。女人在情感世界里，呈现了千姿百态的美好。更有，令你无法想象的古怪想法。其实，她们都不贪心。只想岁月静好、现世安稳，可哪有这么容易呀？在爱与不爱、坚持抑或放弃中，她们在苦苦挣扎。

　　到最后，成全不了爱情；却，完成了自己的人生历程。

　　再聪明的女人，在情感世界里都会犯些糊涂。譬如说：

　　一、是否原谅男友的劈腿

　　就算好女人，男友也未必一心一意对待你。男未婚女未嫁，你选择他、他选择你之后还会东张西望。直接结果，他会脚踏几条船。女人的眼里容不了一颗沙，通常容忍不了这些情况。当对方觉得还是你最好的时候，他要吃回头草--你给不给他这个机会？一次不忠、百次不用，心里矛盾。

　　二、为了爱情当不当小三

　　爱情、尤其婚姻，没有什么先来后到的说法。也许你爱他、他也爱你，奈何使君有妇。在爱的名义下，这个小三你当还是不当？纵使你爱情至上，但身份却极其尴尬。始终是名不正言不顺，你说的多爱多爱是得不到理解更得不到同情的。放弃这个人，又会让你遗憾终生。他，如果不离婚呢？

　　三、嫁给爱的还是被爱的

　　爱 情，啥时候成为一道选择题？嫁给爱的人，还是爱你的那个人？女人习惯左右游移。主观上，当然喜欢爱的那个人。他的一切都那么好，最可惜的就是他爱你没有你 爱他的深。爱你的人，则不存在这个问题。可你不是最爱他，总能从他身上挑出些无伤大雅的毛病。愁，愁的恨不得抽签决定。

　　四、不相爱了离婚任性吗

　　爱着爱着不爱了，爱着爱着变味了。才会有三年之痛、七年之痒，婚姻就这么说不清、道不明的要死不活。你是坚守下去，抑或明智放弃？谁都知道，长痛不如短痛。快刀砍乱麻，可这些年的相处没有爱情总有亲情。加上，都在宁拆一座庙、不拆一桩婚。你离婚就是任性，任性就要吃苦果。

　　活着不易，一子错、满盘皆落索。

　　挣扎也是好的，至少还没开始错……

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