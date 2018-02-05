婚恋心理：哪些男人最得轻熟女的欢心(图)

替她可惜，也替你加油：只要你真心喜欢她，会有追到她的可能性哦。不过，先要对照：这些男人最能讨得轻熟女的欢心，有你吗？

文/飘雨桐

哪些男人最得轻熟女的欢心

网友倾诉

这几个月，我一直暗恋着同事艾丽。她离过婚，这又怎样？我喜欢女性成熟一些、懂事一些。不用一天到晚的哄啊宠的，这类独立女性才是我的那杯茶。然而，我发现她对男人越来越挑剔。几次相亲，都看不中别人。可，我也不好贸贸然表白。如果失败，那在办公室怎么呆得下去？

我想知道，怎样的男人才能讨得艾丽这类轻熟女的欢心？我要怎样做，才能抱得美人归？

飘雨桐说

百度解释：“轻熟女”一出现就获得了年轻职业女性的青睐，这本是某时尚品牌开发出的新名词，泛指25~35岁之间、一群新兴的都会精英女性。“轻”，指的是外貌年轻；“熟”，指的是内心成熟，装扮得体，谈吐优雅，独具品味。她们不仅拥有“淑女”身上那种优雅与乖巧，更散发着一种富有内涵的美。

离过婚，真的没有什么。有些女性，一脑门子想嫁给心爱的男人。结婚之后，这才发现这不合适、那也有问题。于是当机立断，长痛不如短痛--离婚。可能，她才二十几岁。与一般剩女，没有什么两样。只是，由“未婚”成为“离异”。替她可惜，也替你加油：只要你真心喜欢她，会有追到她的可能性哦。

不过，先要对照：这些男人最能讨得轻熟女的欢心，有你吗？

一、乐观阳光

暮气沉沉的男人，不会是轻熟女喜欢的类型。当然，未必就是小鲜肉更加吸引眼球。面对半杯水，你是遗憾只剩半杯、还是庆幸还有半杯？不管三观合不合，至少你的三观是要积极向上、乐观开朗的。否则，和这样的男人在一起有啥乐趣可言？

二、尊重理解

轻熟女，这里有个“熟”字。也许，她的心理年龄未必像你看到的成熟。但任何女人，都希望得到男人的尊重。女士优先的概念，一定要是渗入了日常行为当中。而不只是口头的表达，她能第一时间发现的。理解她，就省去了过多解释的麻烦。

三、独立主见

为啥要强调这个？现在，为什么女人看不起男人？就是男人少了该有的独立与主见。并且，什么巨婴男、妈宝男的层出不穷。最怕就是找到这样的男朋友，甩都甩不掉。但独立主见的男人，女人在累的时候还能依偎一下。你，是否靠得住呢？

四、照顾关怀

别说什么，女人就是要照顾男人的。你以为，这是封建时代的旧社会吗？但女人更会照顾男人，这是实话。但不见得，男人可以不照顾女人。从平时的嘘寒问暖，到家里的杂务--男人的一句话，还不如动手做一件事呢。女人，暖到了心里。

轻熟女哦，可不是十八岁的小姑娘。骗不得，拿出你的真心与诚意吧。

不见得高富帅才有女人缘，你有什么魅力？吸引轻熟女，就这么简单~