婚恋心理：叔控!看熟男就心动的女人(图)

无可否认，熟男身上有太多的魅力。对小女生而言，那是挡不住的诱惑。而有4类小女人，最容易被熟男骗到手~

文/飘雨桐

叔控！看熟男就心动的女人

无可否认，熟男身上有太多的魅力。对小女生而言，那是挡不住的诱惑。所以，才会有那么多的大叔控。小萝莉，就顺理成章的被征服。有些时候，你要透过表面现象看到本质。年轻似乎就是本钱，可以犯错--还有，重新再来的机会。可是，谁又喜欢上当受骗呢？当真，吃一堑才能长一智吗？

有这四类女人--应该说小女人，最容易被熟男骗到手--

一、天真浪漫

男人对她很好，也没有提出交往要求。并且，时时端出长者的仁义模样。也不想想，这才是贱男的高明之处。开始就飞禽大咬，不被呼喊“非礼”才怪。不知不觉，侵入你的感情世界。不声不响，伸出他的肮脏黑手。别说，有人选择哑忍顺从。

二、跟风赶趟

出生含着金钥匙，可以少奋斗很多年。可命运早就摆在那里，父母就那样你也无法改变。于是，认个大哥什么的成为了时尚行为。谁谁谁是我大哥，你也是啊？于是乎，找到共同话题。什么哥啊妹的，越聊越熟络。饭桌上聊不过瘾，非要聊上床。

三、空虚寂寞

身体的空虚、灵魂的寂寞，需要找个信任的人依靠依靠。太年轻的男人，自己都需要这类女人依靠依靠。这类女人，会向大叔型熟男伸出援助之手。熟男有一定的经济基础，更有丰富的社会经验。随便抛几个话题，就能让你这个傻丫头顶礼膜拜。

四、虚荣势利

除非富二代，年轻人哪来太多的金钱挥霍？稍大几岁的，也在为自己的事业拼死拼活--基本上，就算拍拖也玩得不够尽兴。满足不了，膨胀得爆炸的虚荣势利。那么，唯有向事业有成的熟男投诚。人家可不会白白拿钱出来的。你，言听计从不？

人生这条迂回的路，走起来都不顺摊。这次跌倒，下次再来。

但愿你的眼睛，只看得到笑容。但愿你每个梦，都不会落空……