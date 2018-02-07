婚恋心理：男人最好奇的3大隐私(图)

文/飘雨桐

男人最好奇的3大隐私

别说，男人也会八卦。男人对女人的好奇，来来去去离不开“性”这个字。这得关系到了一定程度，才合适开口。否则，贸贸然问长问短--后果，可以很严重。轻则，女人转身走人。重则，挨耳光也有可能。但不问，不代表不好奇。这些隐私，也是女人心底最深藏的秘密。一般人，不告诉你。

对于女人，男人最好奇的隐私不外有三：

一、第一次性经验是何时

初夜，对异性第一次最彻底的了解。什么时候，更加反映出这个人的情感态度。有多早不代表有多少，但也能说明这个女人的承受程度。如果，遇到没有性经验的小处女--那简直比偷到蜜糖更令人兴奋。女人的第一次，标准的痛并快乐着。男人充满无比的好奇，那该是怎样一幅香艳的画面？

二、脸和性魅力更看中哪个

这是个看脸的时代，那是外貌最直观的印象。女人会整容会整形，男人要让借助科技让自己更完美--那，也只能依靠整容技术了。性魅力是抽象东西，可以肤浅的理解为异性魅力；更可以深刻的理解为床上魅力。脸长得怎样，那是爹妈给的。男的不怎么选择整容，唯有在魅力方面苦下功夫啦。

三、看男性哪里会感到兴奋

女人会看男人哪里呢？五官、身材，抑或更为私密的部位。欣赏是一回事，兴奋又是另外一回事。相信很多女人都不会说实话，而且每个女人的看法也未必一样。谁又能做到三百六十度无死角的完美呢？又能刺激女性的欲望，兴奋起来可有难度了。知易行难，即使有正确指引要做到也不容易哦。

当然，女人也未必会说实话。两性之间，就这么斗智斗勇着……