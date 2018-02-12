婚恋心理：情场中单身男女的4大禁忌(图)

文/飘雨桐

情场中单身男女的4大禁忌

连续第八年发布国人婚恋报告，应该说当中的真实性不容置疑。单身人群未必个个恐婚，尚未找到合适的伴侣则各有各的原因。单身的确不是罪，但相信没有谁愿意一辈子单身。告别单身，又谈何容易？情场中，痴男怨女都在夹缝中寻找生存空间。

这份报告刻画单身人群的生活状况，直击单身人群的情感世界。

不难看出，四大情感禁忌是之所以单身的罪魁祸首。不容忽视：

一、独处时间过长

据说，长期独处的人（无论男女）更容易患有心理疾病。单身的最大共性就是宅，女的宅家里追日剧、港剧、韩剧；男的宅家里上网。每天除去上班，超过六个小时是独处状态--能够留给情侣的，有多少时间？能够留给爱情的，又有多少余地？久而久之，不觉得单身有啥不对劲的任性着。

二、社交圈子太小

物以类聚，人以群分。不管穷人富人，都会千方百计的混圈子。可混来混去的，都是那群人。抬头不见低头见，可选择的范围小之又小。加上中国女人还嫌弃中国男人，觉得他们配不上自己的原因有内涵修养不够啦、自理能力不足啦。女的挑三拣四，男的不愿放低标准。于是，各自耗着。

三、择偶与爱无关

现代人才有的现代思想，可谓与时俱进。以前，人们思想前后的无非是与爱自己的人结合呢、还是与自己爱的人结合。如今，这些问题统统不算什么。需要考虑的，仅仅是谁是合适结婚的人。爱不爱的，凑合着过日子呗。身体健康之外，女的看外在相貌与感情经历；男的看经济条件和职业。

四、父母出手干涉

不被祝福的爱情，无法长久；不被祝福的婚姻，难到白头。调查结果显示，单身人士的择偶标准与父母存在差异。近三成单身人士因父母干涉有失败的感情经历。其中因父母导致感情失败的单身男性的比例略高于女性。难怪，结婚没这么简单。嫁（娶）的不是一个人，而是一家族男女老少。

看来脱单，不是容易的事情啊。革命尚未成功，同志仍需努力！