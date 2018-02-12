婚恋心理：已婚女人绝不能做的10件事(图)

张爱玲是看透人性的玲珑女子，可她却偏偏看不清身边的男人……

文/飘雨桐

已婚女人绝不能做的10件事

最近重看张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，感触颇深。大学时代还不太懂事，所有的都是肤浅认识。这些年，人海浮浮沉沉的。总算，有着更深切的感悟。张爱玲是看透人性的玲珑女子，只可能她偏偏看不清身边的男人。或者，每人都有迈不过的坎儿。张爱玲，也命中注定有此劫难。

《红玫瑰与白玫瑰》中，我对红玫瑰娇蕊印象最深。

如果她不行差踏错，就可以和王先生能白头偕老。她，错在哪里？

一、异性入住

佟振保与佟笃保，完全可以住在外面。王先生为了表示对朋友的友好，直接接来自己家。而且，不是一天两天的事情。你要知道，那是两个活生生的年青男子。放两个定时炸弹在旁边，娇蕊却毫不介意。甚至，对他们的生活照顾得无微不至。这是给对方机会，她也在给自己机会。

二、轻信人言

没有人知道，佟振保对那个外国玫瑰为何坐怀不乱。坐怀不乱的原因可以很多，一是真的不行；二是有着足够大的顾忌。王先生轻信人言，觉得佟振保就是一个正人君子。娇蕊也略有所闻，虽然没有说得清楚。但看着她肆无忌惮的言行，这么一个老手也有轻敌的时候。所以，栽了。

三、当众暧昧

两人世界、夫妻之间，你怎么调情暧昧都可以。哪怕从厨房做到卧室、再从卧室滚到厨房，你的家你就怎么喜欢吧。但有旁人在，并且不算过于相熟、只是暂时借住的客人--当众打情骂俏，那是几个意思嘛？故作恩爱，往往不是真爱。故意作秀，秀到最后死翘翘。这不，全中！

四、死性不改

按照娇蕊说：有这么一种本事，不使用出来不舒服。她在婚前，经历了各种男人。所谓的经历，有上过床的、有没上过床的。玩坏了名声，所以随随便便下嫁王家。但，勾引男人（或者被男人勾引）这是她的本事、还是乐此不疲的本事。婚后，她还想施展。特别是，有对手的时候。

五、藕断丝连

那个婚后情人，只闻其声不见其人。最多，见到汽车气呼呼的绝尘而去。佟振保站在楼上，曾经目睹了整个过程。娇蕊还和对方电话联系，一次两次三四次。被佟振保偷听的也有这些次数，没听到的估计更多。那可是被王先生赶走的租客，连丈夫都忍无可忍的人--娇蕊，还接触。

六、两地分居

王先生在外工作，貌似一去好几个月。他之所以没有出发，是因为他要赶走那个该死的租客。而且，他要招呼佟振保兄弟。一切办妥，他极其放心的离开。所以，给佟振保与娇蕊足够的相处时间。足够的，娇蕊可以与佟振保日久生情。还是娇蕊电报催促，他才提前一个月匆忙赶回。

七、过于殷勤

屋子没有热水，那应该找人维修。又或者，拿什么来将水烧开。两家人共用一个洗手间，本来就是很不方便的行为。而招呼一次也罢，经常这样也太热情了吧？娇蕊的讨好，让佟振保想入非非。连那掉下来的头发，他都拿在手里把玩。女人过于殷勤，对男人就是挡不住的致命诱惑。

八、单独相处

家里有个女佣，可似乎她的存在没有实质意义。娇蕊随时随地出现在佟振保的屋子里，佟振保也可以在娇蕊的床上为所欲为。为啥？有单独相处的地方。孤男寡女共处一室，别说谁有损失。摆明的，这是在互相取悦男欢女爱。若娇蕊真的避忌，她不出自己家门、不踏入对方门即可。

九、一厢情愿

娇蕊最离谱的错，就是以为佟振保爱着她。对方只是寂寞，而身边有着热情似火的美艳人妻。反正放着就放着，还不如趁着王先生不在尽情享用。两人的关系，只是你情我愿的欢愉对象。脱去这层外衣，里面只有空洞的灵魂。没有相爱的心，凡事适可而止。爱，只是娇蕊一厢情愿。

十、率性离婚

好吧，事情挑明了就不必遮遮掩掩。娇蕊不是个蠢女人，只是爱得头脑发热。她竟然告诉王先生她要离婚，要王先生给她自由。她之后，要和佟振保在一起--恐怕，这句没有说出来。佟振保听完六神无主，马上车祸。他要娇蕊撒谎，说是想王先生快回来。娇蕊，之后还是离了婚。

瞧，一子错、满盘皆落索。女人，可别做娇蕊啊！