婚恋心理：敢做这事？等着被女人打吧(图)

文/飘雨桐

敢做这事？等着被女人打吧

情感世界里，女人似乎都是被宠爱的对象。但男人向来粗心大意，久而久之对女人的关爱越来越淡。这并非不再恩爱，而是对爱少了那份敏感触觉。这时，女人的坚忍发挥无穷大的作用。但也有忍无可忍的时候，男人极其冤枉：怎么这也能大发雷霆？君须知，人也是有脾气的动物啊。

那么情场中，女人最不能容忍的都是些什么事呢？

一、挑剔身材或样貌

长得怎样，那是先天注定的；但后天的保养也很重要。男人总希望自己的女人，在外像贵妇、在床像荡妇。最好，一如既往的魔鬼身材、天使面孔。女人也希望如 此，毕竟岁月是不饶人的。红了樱桃、绿了芭蕉，当然也老了美人。男人不经意的抱怨，足以让女人耿耿于怀。凭啥，你可以挑三拣四？

二、家务忙碌或混乱

同居亦好、结婚也罢，家务总是让女人忙碌不休的根源。男主外、女主内，这仿佛是中国的传统习惯。男人疼你，还能尽量抽空分担一二。男人如果偷懒，你也无可 奈何。最讨厌就是男人回家乱扔乱放，然后女人就像奴隶一样任劳任怨。要么，你忍受家里乱糟糟。要么，你大吼大叫的让对方收拾。

三、遭遇冷落或家暴

冷落，多数在聚会或者人群当中。男人总是呼朋唤友的，身边的女人则甩在一边无暇理会。那也是，公众场合还这么恩爱--人家还以为是作秀。但女人就想着，对 方时时刻刻惦记着自己。家暴就更加不消说，有一次就有下次。孰可忍、孰不可忍，哪有女人能够忍受？哪里有压迫，哪里就有反抗。

四、男人劈腿或出轨

男人有机会就使坏，女人盯得紧还能收敛；盯得不紧更加的肆无忌惮。随便与张三李四小姐打情骂俏，你都会恨不得咬死他。婚前劈腿或者婚后出轨，都是女人最忍 无可忍的事情。谁愿意与另外女人分享自己的男人？对方碰过的手、吻过的唇，甚至接触过的身体。女人再爱这个男人，也不接受。

男人真爱女人，就不要让她忍无可忍。情场中，互亲互爱最重要！