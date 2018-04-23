婚恋心理：为了讨好对象删自己好友?(图)

女生还是不要那么蛮不讲理的好。人家的朋友，干嘛要删掉呢？女性朋友，那另当别论~

文/飘雨桐

为了讨好对象删自己好友？

Q：为了自己的对象删掉好朋友，是什么体验？

A： 有些女人，她的要求比较多。她不要自己的男朋友有太多她认为没有必要的其他朋友。所以，她会特别提出不合情不合理的要求。譬如，让男朋友为了她而删掉自己好朋友的无聊事情。

如果这个男朋友很爱很爱这个女朋友。不想因为其他人而惹她生气，也许他会选择删除好朋友。当然是特别不舍得啦，删了一个算是完成任务。可说不定，女朋友会说：要删到多少多少才行。那，这男朋友也只能继续删继续删。一边删，一边捂着心脏。心痛啊，但再多其他朋友也比不过自己女朋友。何必，为了其他人而闹不愉快呢。

但我始终觉得，女生还是不要那么蛮不讲理的好。人家的朋友，干嘛要删掉呢？女性朋友，那另当别论。

Q：离婚最见人品什么样？

A：离婚呢，就是人生最难过去的坎。而此时，也不需要有任何的隐瞒。他的本来面目，就这样毫无疑问的展露在你的面前。

所以说，离婚最见人品。

如果这个男人，对你还有旧情--那么，离婚他宁愿委屈自己也不要让你为难。也不是完全没有感情，关键是你们的缘分已经走到了尽头。

如果这个男人，对你没有任何旧情--此时此刻，他根本不必在乎你的感受。本来，念在你是他的老婆还顾忌一些。现在，他撕掉虚伪的面具。根本不会想着，你离婚之后生活无依无靠。你恨不得挖掉自己的眼睛，为什么当时就没看出这个人如此的冷酷无情！

Q：离婚的男人，你会时常想起前妻吗？

A： 我觉得，离婚的男人也会偶尔想起曾经的妻子。不管，他现在是否幸福快乐。只是因为，这毕竟是曾经生活在一起的人。不见得，一夜夫妻百夜恩。至少，能够陪伴你走过生命的这段路程--这个人，想要忘记也不容易。

也许，从前的你可能一无所有。但这个女人，可能从前也没有嫌弃你。并且，陪着你白手起家、陪着你走到柳暗花明的时候。然而，不合适就不合适了。离婚了就是离婚了，但从前的情分还在。只要，离婚的时候没有翻脸、没有为着家里的财产而打起官司。

这个女人，总还是你生命中特别重要的存在。执子之手与子偕老，哪怕离婚--在最初的时候，还是希望和她白头到老的。不是嘛？

可惜，人与人之间还是需要某种缘分的。缘尽了，也就一别两宽、各生欢喜吧。偶尔想想，没有关系、无伤大雅。

Q：为什么与异性交往时，特别容易自作多情？

A：这是人之常情，总觉得对方和自己说的话、做的事都别有用心。都是针对自己，对自己的好、对自己的宠爱。

谁不希望这样呢？人同此心、心同此理。但人与人的交往，也未必都是因为他对你有意思。有些是工作关系，有些是基本的社交礼貌。你想得太多，容易引起误会。而你自己会错意，也不能怪人家表错情。

那怎样才能有效避免自作多情的尴尬呢？就事论事。该怎样就怎样，不要拓展开来。

而少些胡思乱想，尤其女人。千万不要自作多情，否则闹成笑话就真不好意思咯！