婚恋心理：恋爱2年!女友为啥不肯同居(图)

在很多女人的心中，同居意味着私生活不检点、情感过于开放。男人不同啊似乎证明，自己的魅力也是大得不要不要的。

文/飘雨桐

恋爱2年！女友为啥不肯同居

正 文

晓梅是我们大学时候的校花，她的爸爸是公务员、妈妈是医生。家里条件都那么好，作为她的朋友当真羡慕得很。去年底，听说她与男朋友准备谈婚论嫁。当时，还是有些细节问题得不到很好的解决。我们就八卦的了解，原来就是--晓梅，一直不肯同居。

她说：“男朋友的家人，一直催啊催。我不能同意啊，爸妈也在极力反对。”关于是否同居这件事，很多人有很多想法。既然晓梅不愿意，何必勉强？想不到，前阵子晓梅和男朋友分了手。我们听到这个消息，特别震惊。到底怎么了呢？原因还是不肯同居。

男人也许认为，同居是再寻常不过的事情。加上，谈恋爱都这些年了。也经常出去旅行，住酒店什么的发生关系也很正常。男欢女爱嘛，咱们也不需要故意的压抑内心情感。真爱的情侣，说什么、做什么都是被允许的。大家知根知底，干什么还要婚前同居？

晓梅特别愤慨：“你不觉得，这是逼迫吗？同居又没结婚，我自己内心那条底线过不去就是过不去。”我们劝着：“都快结婚了，还需要坚持下去吗？”“是的。”晓梅是不是担心，同居了又没有嫁出去呢？她一定是特别想不开，但男人到底知不知道为什么？

男人须知：在很多女人的心中，同居意味着私生活不检点、情感过于开放。男人不同啊，同居的女人越多越好。似乎证明，自己的魅力也是大得不要不要的。这就是性别带来的差异，并非是女人过于保守，而是女性对于自己的保护意识从来都是避免不了的。

不管拍拖多少年，如果不存在着居住问题的话--女人，再爱那个男人也未必选择同居。当然，同居在一起也有个小小的私心。那就是，守着男人、不让男人有沾花惹草的机会。但如果对自己很有信心的女子，根本不需要通过同居捆绑男人。你说，是不是？

所以，男人不要怀疑：女人不愿意同居，就是不够喜欢自己。

你要想想，真爱那个女人就请你直接娶她回家。这就是，真爱的最好方式。