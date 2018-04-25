新浪星座 > 心灵探秘 > 正文

婚恋心理：劈腿?选择困难症不背这锅(图)

婚恋心理：劈腿?选择困难症不背这锅(图)
2018年04月25日 11:46 新浪博客
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

面对小三，若你无法果断做出决定，别把这个锅推给天秤的选择困难症，是你的贪婪使你变得愚蠢。

　　文/科技紫微星座网

劈腿？选择困难症不背这锅劈腿？选择困难症不背这锅

　　我从来没有想过，人生第一次接触第三者，竟然是因为表弟的一段恋情。

　　表弟对我说：“姐，我好像快要出轨了。” 

　　周遭人对表弟评价，通常会带上与天秤座相关优点的词：正直、善良、富有正义感……

　　基于这些优点来判断他的感情态度，怎么也看不出他是个会出轨的人啊！

　　说好的正直呢？

　　表弟说：“我女朋友小曼很乖，很懂事，和她相处我特省心，可她太缺乏主见了，什么都由我说了算，恋爱谈的像独角戏。”

　　“而那个叫璐璐的女孩，特立独行，对很多事物都有自己的看法，很率性。”

　　我试探着说：“如果你爱上了璐璐，大可以直接和小曼坦白，跟小曼分手后，再和璐璐在一起吧！”

　　表弟挠着后脑勺说：“我不愿意和小曼分手，璐璐又让我觉得心痒痒的，我觉得自己很渣。难道天秤座在这种事上也有选择困难症吗？”

　　听了表弟的倾诉，我忽然想到曾经在网上看过的一个帖子，网友们讨论一个人在选择出轨对象时会有什么标准？

　　很多网友都认为一个人在选择出轨对象时，必然会选择各方面比原配更优秀的人。

　　因为选择出轨就要付出代价，既然是要付出代价的事情，对回报的需求自然要高一些，否则怎么对得起自己的付出？

　　可是，现实中的情况往往并非这么简单。

　　大部分出轨的人都和表弟一样，那个能够撩拨得你心痒痒的小三，与另一半正好是白玫瑰和红玫瑰般的存在，两种截然不同个性的人。对方却不见得比原配优秀。

　　表弟爱上小曼，很大程度上是因为欣赏小曼乖巧懂事顾大体的特质。

　　如今为璐璐那样率性的女生心动，也无非是因为与小曼的感情已归于平淡，而自己又不甘于这种平淡。

　　乖乖女没有率性女的主见，率性女也没有乖乖女的随和。

　　表弟希望一个女生既随和，又自我；既率性，又温婉。这可能吗？

　　当一个人想要坚持自我的时候，怎能随和地去附和他人？温婉的女孩如何做到不顾一切的率性？

　　尽管我们在爱一个人的时候，是被TA的优点吸引，但也要记得去接受TA的缺点。TA是一个整体，不可能为你而分裂。

　　推己及人，你又可能为了爱情而变得十全十美吗？

　　我忍不住喷了表弟几句：“现在的你的确很渣，你想要一个温柔如小曼，另类如璐璐的女友，人女孩还想要一个帅气如金城武，有钱如王思聪的男友呢！接受不了小曼的缺点，就别再说你爱她！”

　　在爱情的世界里，哪有什么选择困难症，无非是贪婪罢了。

　　面对小三，若你无法果断做出决定，别把这个锅推给天秤的选择困难症，是你的贪婪使你变得愚蠢。

　　贪婪是爱情的蛀虫，是烦恼的根源，堕落的出轨大多由贪婪开始。

　　生命中会有很多美好的事物出现，你无法将它们全都纳入囊中，放下贪婪，让别样的风景成为擦肩而过的瞬间，何不是一种洒脱？

我要反馈
今日看点
有料GIF

有趣的微博

实用工具
新闻排行榜
星盘分析
情侣预测
生日性格
生肖血型
专题策划
  • 博客
  • 论坛

新浪星座意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有