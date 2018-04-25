婚恋心理：劈腿?选择困难症不背这锅(图)

面对小三，若你无法果断做出决定，别把这个锅推给天秤的选择困难症，是你的贪婪使你变得愚蠢。

文/科技紫微星座网

劈腿？选择困难症不背这锅

我从来没有想过，人生第一次接触第三者，竟然是因为表弟的一段恋情。

表弟对我说：“姐，我好像快要出轨了。”

周遭人对表弟评价，通常会带上与天秤座相关优点的词：正直、善良、富有正义感……

基于这些优点来判断他的感情态度，怎么也看不出他是个会出轨的人啊！

说好的正直呢？

表弟说：“我女朋友小曼很乖，很懂事，和她相处我特省心，可她太缺乏主见了，什么都由我说了算，恋爱谈的像独角戏。”

“而那个叫璐璐的女孩，特立独行，对很多事物都有自己的看法，很率性。”

我试探着说：“如果你爱上了璐璐，大可以直接和小曼坦白，跟小曼分手后，再和璐璐在一起吧！”

表弟挠着后脑勺说：“我不愿意和小曼分手，璐璐又让我觉得心痒痒的，我觉得自己很渣。难道天秤座在这种事上也有选择困难症吗？”

听了表弟的倾诉，我忽然想到曾经在网上看过的一个帖子，网友们讨论一个人在选择出轨对象时会有什么标准？

很多网友都认为一个人在选择出轨对象时，必然会选择各方面比原配更优秀的人。

因为选择出轨就要付出代价，既然是要付出代价的事情，对回报的需求自然要高一些，否则怎么对得起自己的付出？

可是，现实中的情况往往并非这么简单。

大部分出轨的人都和表弟一样，那个能够撩拨得你心痒痒的小三，与另一半正好是白玫瑰和红玫瑰般的存在，两种截然不同个性的人。对方却不见得比原配优秀。

表弟爱上小曼，很大程度上是因为欣赏小曼乖巧懂事顾大体的特质。

如今为璐璐那样率性的女生心动，也无非是因为与小曼的感情已归于平淡，而自己又不甘于这种平淡。

乖乖女没有率性女的主见，率性女也没有乖乖女的随和。

表弟希望一个女生既随和，又自我；既率性，又温婉。这可能吗？

当一个人想要坚持自我的时候，怎能随和地去附和他人？温婉的女孩如何做到不顾一切的率性？

尽管我们在爱一个人的时候，是被TA的优点吸引，但也要记得去接受TA的缺点。TA是一个整体，不可能为你而分裂。

推己及人，你又可能为了爱情而变得十全十美吗？

我忍不住喷了表弟几句：“现在的你的确很渣，你想要一个温柔如小曼，另类如璐璐的女友，人女孩还想要一个帅气如金城武，有钱如王思聪的男友呢！接受不了小曼的缺点，就别再说你爱她！”

在爱情的世界里，哪有什么选择困难症，无非是贪婪罢了。

面对小三，若你无法果断做出决定，别把这个锅推给天秤的选择困难症，是你的贪婪使你变得愚蠢。

贪婪是爱情的蛀虫，是烦恼的根源，堕落的出轨大多由贪婪开始。

生命中会有很多美好的事物出现，你无法将它们全都纳入囊中，放下贪婪，让别样的风景成为擦肩而过的瞬间，何不是一种洒脱？