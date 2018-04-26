婚恋心理：爱情鄙视链,你被鄙视了吗(图)

在爱情上面，你可以坚持自己的观点。但，不能消除任何人对你的“鄙视”。

文/飘雨桐

爱情鄙视链，你被鄙视了吗？

正 文

先来个名词解释，什么叫做鄙视链？鄙视链：是当今网络社会中反映出的一种自我感觉良好，而瞧不起他人的现象。鄙视像条食物链，是个绕不开的怪圈。在这个怪圈中，每一个人，都在链条的最末端。

事实上，鄙视与被鄙视那是相对而言的。你鄙视了多少人，自然也会被多少人鄙视。你认为的优越感，都是需要付出一定的代价。在爱情上面，你可以坚持自己的观点。但，不能消除任何人对你的“鄙视”。

那么， 爱情鄙视链又是怎样的呢？

来，让我告诉你--专情＞长情＞滥情＞薄情＞绝情

绝情--绝情的人，谁喜欢？他没有喜欢的人，更不会有人喜欢他。没有谁，上辈子欠了他的情。这辈子，衔草结环的卖身卖命。绝情的人，可能受过情感伤害。但更多的，就是自私自利。爱情世界里，他没有市场。

薄情--女人对这类男人最没有抗拒力，爱你一点点，又不是全部。但女人为着着百分之一的爱，就能给予百分之百的回报。这类人他根本没有所谓，他认为自己应得的。可不知道，要离开他也是情理之中的事情哦。

滥情--情太多了，对你可以爱、对其他人也可以爱。说好听点，这些人感情丰富又细腻。一针见血的说，这类人就是不要脸。到处乱抛桃花，就是看谁黏上了就不放手。滥情的人，永远都不会寂寞。但，永远伤人。

长情--长情的人，似乎值得赞扬。可惜，这样的长情真的无福消受。你爱，就狠狠爱。就要有表示，口说无凭、没有任何行动的爱有意思吗？女人不能因为你的一句“我爱你”，耽误一辈子。你的长情，没有支撑点。

专情--张爱玲说过：为了你而放弃其他女人，你就特别幸福。是的，专情的人绝对是爱情鄙视链中最不受鄙视的那一类。即便，你认为他爱的人真的一般。他喜欢就好，用真爱来维系这段感情。从此，一生一双人。

嗨，今天你被嫌弃了吗？