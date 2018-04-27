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婚恋心理：90后，你中年危机了吗?(图)

婚恋心理：90后，你中年危机了吗?(图)
2018年04月27日 14:04 新浪博客
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90后就有中年危机了，这让人情何以堪？最明显的危机，莫过于三脱，脱贫脱发以及脱单……

　　文/飘雨桐

90后，你中年危机了吗?90后，你中年危机了吗？

　　正 文

　　联合国官方微博在2016年青年节就曾发文称：“［严正声明］联合国对于‘青年’的定义是年龄介于15岁与24岁之间的群体。”也就是说，92年出生的“宝宝”们已经步入中年。天啊，这不才是25岁嘛。是的，现实很残忍。 残忍的，实在管不了你多少岁了。

　　90后就有中年危机了，这让人情何以堪？最明显的危机，莫过于三脱--

　　脱贫脱发以及脱单，不知道90后的“中年人”能不能顺利的扛过去呢？

　　一、脱贫

　　刨去考研出来的那些人，四年本科毕业之后已经多少岁了呢？走出校园、进入社会，马上面临着残忍的局面。如果，你不能很快的站稳、如果，你不能很快的占有一席之地。等着你的，就是尴尬的“贫”。也就是，没有钱。怎么脱贫？这年头，还是以实力说话的。

　　这回你相信了，有文化还是比较吃香的吧？可惜，为时已晚。

　　二、脱发

　　先不说秃头、地中海什么的，男生的脱发现象越来越是严重。头顶稀稀疏疏的，甚至将会成为相亲的大忌。那有啥办法，这头发不争气啊。哈，这不仅仅是男士们的担忧。如今，很多女生的发际线不断后移再后移。直接导致，你除了披着头发还真不敢有其他造型。

　　换季，头发会脱。心情不好，头发也会脱。实在，防不胜防。

　　三、脱单

　　脱单，这就涉及了剩男剩女。25岁，也就到了赶着结婚生子的年龄。也许，连结婚的对象都没有找到呢。那怎么办？急着脱单就要采取行动。这就是他们自己都很鄙视，却迫于无奈的相亲。不以结婚为目的相亲，那是在耍流氓。就是以结婚为目的，也无济于事。

　　工作也许如鱼得水，可爱情上依然白卷一张。你说，咋办呢？

　　嗨，90后。你，中年危机了没有？

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