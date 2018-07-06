婚恋心理：吵架指南保管越吵越亲(图)

很多人认为夫妻应相敬如宾，吵吵闹闹一定会伤害感情。事实并非如此，据一项调查表明：情感好与不好的夫妻，吵架的频率和内容并无大的差异。而真正的区别在于，前者能适时修好恩爱如初；后者则互不相让，心存芥蒂。

吵架指南保管越吵越亲

很多人认为夫妻应相敬如宾，吵吵闹闹一定会伤害感情。事实并非如此，据一项调查表明：情感好与不好的夫妻，吵架的频率和内容并无大的差异。而真正的区别在于，前者能适时修好恩爱如初；后者则互不相让，心存芥蒂。

争吵并不可怕，吵出不满欲求，唤出新的情感互动，充当婚姻矛盾的减压阀，雨过天晴，相安无事。不争吵倒要仔细推敲，可能内化矛盾，身心俱损，甚至会于无声处听惊雷，整出一个大动静来。

争吵是是个技术活，这些窍门是：

适时停止：发泄不满情绪后不再恋战。这是婚姻中的“及时止损”，当意识到情绪爆发可能导致的后果，双方应该立即偃旗息鼓。往往最伤人的词句都是因为情绪失控导致的。

恰当退让：争吵在尽兴后、激化前停战。适时停止之后，腾留出时间可供高涨暴躁的情绪有了缓冲的空间，让情绪有了平复的时间，恰当的退让不是认输，不是失去原则和立场，而是表明愿意和解的姿态。

拒绝沉默：沉默代表拒绝交流，独角戏让人恼羞成怒。吵架终止只是“及时止损”，但这不表示“适时停止”要一味沉默，沉默意味着无话可说，拒绝沟通，沉默并不是冷静，而是情绪的憋胀、凝聚，等待下次爆发。

输赢轮换：永远的胜利者是失败者，胜负莫测才妙趣横生。架可以吵，但不要总是事事占上风，强占人一头才甘心。夫妻吵架，吵好了是情趣，吵坏了是埋雷。这次你吵赢了，下次就TA赢一把，这跟打牌一个道理，好的婚姻，应该是你推我让，像比划太极，不是一方对另一方的全方位碾压。

呵护禁忌：不伤自尊、不揭短、不以偏概全。吵架最怕什么？怕揭短，怕旧事重提，怕眉毛胡子一把抓。不能就事论事是很多吵架导致婚姻分崩离析的原因，从一件小事扯到另一件小事，小事如滚雪球般成为大事，大情绪，人在所有负面情绪的高压状态下，最容易崩溃。

主动示好：寻找和好契机，接受示好信息。和好的契机是需要创造，让和好充满仪式感。随随便便体现不了诚意，比如以礼物作衬，话自然说得更甜润，道歉的接受度也更高。当然，所有道歉都需要对方的成全，没有成全的道歉是单方面的，没有回音的，没有实效的。

语言是一门艺术，说得好能化干戈为玉帛。

如何说？说什么？谁说？谁听？如何暂停？如何结束？通过演练，感知并体验交流技巧是可以通过学而了解，练而掌握，用而获益的。家庭中夫妻就像两个刺猬，合适的距离是：摩擦皮毛但不伤筋骨，这样既能彼此温暖而又不被伤害。

正值旺年时，吵架的夫妻是正常的夫妻，会吵架的夫妻是聪明的夫妻，能和好的夫妻是智慧的夫妻。带着智慧，吵出和美。

吵着吵着，慢慢变老，觉得在一起的日子越来越少了，就不忍心吵了。