婚恋心理：手指长短判断性取向靠谱吗(图)

以下研究结果可不能100%当真了。影响一个人的性取向的可不只是容貌、手指长短这些先天因素，也与成长环境、性格等多个复杂因素有关。

手指长短判断性取向靠谱吗

网络上有许多判断一个人的性取向的方法，从衣着、发型到走路姿态、说话习惯。甚至越来越多名人承认他们的同性取向，在我们惊呼他们都是颜值高的人时，一份研究报告给了我们不一样的答案。

颜值高的女性更不容易被“掰弯”

美国社会学协会最近收到了一份新的研究报告，该报告指出：那些看上去更具吸引力的、在年轻时就能够“成功与男性合作”的女性更倾向于成为100%的异性恋，而且很有可能永远都不会去探索不同的性取向。另一方面，那些因为“循规蹈矩”错失与男性共度浪漫机会的女性，反而可能会在她们的人生中寻找其他的性认同。

简单来说，颜值高的女性更有可能是100%的异性恋。

这份报告的研究者圣母大学的伊丽莎白-奥拉-麦克林托克博士追踪了5018位女性和4191位男性，分别记录了他们从青春期到成年早期的状况。最后结果表明：基于外界环境的影响，女性的性向会变得更加易变。

也许这个结果也就能说明，为何生活中，女性们既喜欢欣赏美女又喜欢欣赏帅哥了，也更容易产生双性恋者。但男性却更加偏向确定的性取向不动摇，他们会是100%的异性恋或是100%的同性恋，我们很少看到一个异性恋的男性指着另一名男性称赞他很帅，不是吗？

麦克林托克声称，“和男性相比，女性同时吸引男性和女性的概率更高，这也使得他们在伴侣的选择上有更大的灵活性。当谈论到性别认同的时候，拥有灵活的性吸引会更加重视情境和体验的因素。”

手指长度暗示性取向

如果说上面的研究成果是针对性的研究得来的，那么“手指长度能暗示性取向”更像是其他研究成果的衍生品了。

首先，我们先来看看有关“手指长短”的其他研究成果：

1、《英国癌症杂志》上发表的一项研究显示，无名指的长度比食指更长的男性更可能患有前列腺癌。对此你不必过于担心，因为大多数男性的无名指都相对更长。

2、在2002年的书《手指长度比：生育性、行为和健康的指针》中，曼宁(Manning)发现拥有更长无名指的男性生育性更强。但对女性来说，反之亦然。

3、据称睾丸素能够防止心脏病发作，2001年的一项研究表明具有较小的食指/无名指比率的男人患有早期心脏病发作的风险最小。

4、英国剑桥大学研究学者发现，拥有较长无名指的商人比他们的较短无名指的同事赚的钱更多。他们也更积极进取，且更可能冒险。

5、一项2005年的德国研究(40名志愿者)显示男性拥有较高的空间技巧，此外，拥有较长无名指的女性比无名指与食指长度相当、或者无名指比食指长度更短的女性驾驶技术更好。

上述的研究都指向一个共同点：无名指长的人拥有更强的男性特质。据说母亲怀胎期间性激素的水平会影响胎儿手指的长度差异。男性一般无名指相对较长，而女性的无名指和食指长度一般较为均衡。

于是，我们看到了下面这项研究：一项美国加州进行的研究对来自美国旧金山720名的男性和女性的手指进行了调查，结果发现女同性恋者拥有更阳性的手指分布，也即更长的无名指和相对短的食指。从而推论出可以从无名指的长度推断一名女性是否同性恋。

当然，以上研究结果可不能100%当真了。影响一个人的性取向的可不只是容貌、手指长短这些先天因素，也与成长环境、性格等多个复杂因素有关。