婚恋心理：已婚女人日常犯的8个错(图)

女人们，不要怨天尤人说婚姻不幸，看看自己都做了些什么。你有让你的婚姻浪漫吗？你有让你的老公成天开心吗？你有让家庭和睦吗？你有让他对你充满渴望吗？记住，男人开心，女人才能幸福。当然了婚姻是两个人的事，男人也要好好经营，这样你们的家才会幸福持久。

已婚女人日常犯的8个错

婚姻面前，夫妻问题总是层出不穷，千奇百怪。小编为大家盘点了一下女性最容易犯的8大致命问题。女同胞们可要看仔细了。

无缘无故闹情绪

当和老公说话的时候声音总是无缘无故的节节攀升，语气中又满是抱怨和轻蔑。如此消极的交流怎么能让老公开心呢？女人们你要有一个善听的耳，时常听听老公的意见，听听他们的心声，不要总是耍小性子，这样才能守住婚姻啊。

唠唠叨叨说不停

老公正在休息，你非要指挥他做这做那；老公在外面会客，你非要实时监控。在家你唠叨，出门你仍旧唠叨。老公想着就烦，怎么还会再回你这温柔乡呢？

毫无预兆性冷淡

床榻这边老公向你抛媚眼，又对你轻柔抚摸，就是他想要你的意思啊。此时，千万不要无动于衷，两眼无神的望着天花板，等着承欢。你也应该有所回应，否则他刚燃起的热情就被你无情的冷淡打压下去。最终也只能讪讪地丢一句：“睡吧。”你说可惜不。

邋邋遢遢不像样

人靠衣装，马靠鞍。作为女人，你一定要穿的得体利索。千万不要自暴自弃，那对男人的打击得多大啊。此外，调查研究表明，男人最受不了的还是女人无征兆的反悔，无论是身体上还是精神上的。女人，你懂得哦。

仅司母职没柔情

若一天到晚总是围着孩子转，没有一点时间与老公度过二人世界，那么你的婚姻就危险了。谁愿意娶个保姆呢。女人，该在男人面前撒娇发嗲的时候就要撒娇发嗲，男人喜欢这样呢。

干涉父爱你最大

不要总认为你的男人不会管孩子，他有他的方式，你有你的方式，你要做的是求同存异，切莫一味否定。不要干涉父爱的表达，否则就是在孩子和父亲面前开了鸿沟，受够你的男人只能选择逃跑了。

冷冷淡淡不言谢

别总认为男人为你做的都是该做的，他在外面辛辛苦苦打拼，你在家里坐享其成，这本身就不公平。男人不需要女人养，却需要女人爱。想要抓住男人，你就要常怀一颗感恩的心面对他为你为这个家所做的一切。试想老婆如此温柔可人，善解人意，老公怎么舍得离开呢。

在家呆着没爱好

成天在家呆着，什么爱好也没有(玩Facebook不是爱好)，久而久之老公就会对你失去兴趣。成天围着孩子转，围着厨房转，你以为男人喜欢这样的女人吗？别傻了，赶快多看看书，丰富一下内涵，下次唠嗑的时候也有新鲜话题，时常给你的他展现自己不同的一面，才能更好地维持你们的这段婚姻。

女人们，不要怨天尤人说婚姻不幸，看看自己都做了些什么。你有让你的婚姻浪漫吗？你有让你的老公成天开心吗？你有让家庭和睦吗？你有让他对你充满渴望吗？记住，男人开心，女人才能幸福。当然了婚姻是两个人的事，男人也要好好经营，这样你们的家才会幸福持久。两人共同努力，相互爱护，相互理解，那你们的爱情只能羡煞旁人了。