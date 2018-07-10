婚恋心理：婚前性行为少婚后幸福感高(图)

在只与丈夫一人发生性关系的女性中，53%对婚姻感到满意；而这一数据在婚前有过两名以上性伴侣的女性中下降至42%；婚前有十名以上性伴侣的女性只有22%对婚姻满意。

婚前性行为少婚后幸福感高

美国国家婚姻项目最新的调查研究显示，女性婚前性伴侣的数量影响婚后幸福感。在只与丈夫一人发生性关系的女性中，53%对婚姻感到满意；而这一数据在婚前有过两名以上性伴侣的女性中下降至42%；婚前有十名以上性伴侣的女性只有22%对婚姻满意。但是对于男性而言，婚前性伴侣的数量与婚姻的满意程度似乎没有明显关系。

这项研究成果发表于弗吉尼亚大学“在‘我愿意’之前：当代年轻人婚前经历对婚姻质量有什么影响？”一文中。该研究历时5年，追踪调查了美国具有代表性的年龄区间为18至34岁的1294名未婚男女。在此期间，共有418人结婚，但只与结婚配偶发生性关系的人数只占到总数的23%。

研究人员表示，若要追求高质量的婚姻，那么婚前与多者发生性关系可能会是有风险的。以往的经验，尤其是爱情方面的经验，与未来的婚姻质量相关联。那些拥有较多性伴侣的人可能很难对他们的配偶专一，因为他们意识到了“替代品”的存在。研究人员还表示，在婚前有过多段性关系同时也意味着多次分手经历。较多的分手经历会让人对爱情产生偏见，这也可能会影响未来的关系。

研究还发现，婚礼中宾客数量若超过150位，那么婚姻质量会更高。研究人员认为这一发现与公开的承诺以及社区的支持有关。一对夫妇如果得到更多的支持，那么他们会更好地在婚姻偶尔的惊涛骇浪中继续航行下去。