婚恋心理：女人用嘴和男人耳朵恋爱(图)

有句话说“男性是用耳朵恋爱的”，女性的一些言语可以轻易打动男性的心，从而为将来的发展打开道路。日本sugorenotome网站刊文介绍了几句巧妙回应男性而容易打动对方的话语，一起来学习下吧！

女人用嘴和男人耳朵恋爱

有喜欢的人却难以将爱说出口的时候，采用语言暗示是个很不错的办法。有句话说“男性是用耳朵恋爱的”，女性的一些言语可以轻易打动男性的心，从而为将来的发展打开道路。日本sugorenotome网站刊文介绍了几句巧妙回应男性而容易打动对方的话语，一起来学习下吧！

1.对方问“你有喜欢的人吗”时回答“要是没有的话你打算怎么办啊”

这是有点调皮和强势的回答，这样一来男性就会不知道该如何回应而暂时失语了，甚至还可能觉得“不知道为什么有点动心了”的感觉。但如果对方没别的意思，只是单纯问问“你有男友了”这样的话，还是不要自作多情为好。

2.对方说“聚会我去不了”时回答“那我也不去啦”

这样就直接的传达出了“如果你不去的话那聚会对我来说也没有意义”的含义，会强烈打动男性的心。尤其是其中的一点倔强更是容易让男性招架不住。

3.对方说“大家玩得很愉快嘛”时回应“下次我们单独去玩吧”

通过说明“不是和大家一起去，而是我们两个人单独在一起”，很含蓄的表达出想二人单独共处的心情，容易打动男性的心。其中的关键就是要有“偷偷告诉”的感觉，最好是贴近对方耳语，或者通过短信等传达更为有效。

4.对方说“早安”时问对方“我用的洗发水，香气很好闻吧”

有分析说男性最喜欢的气味是女性头发上的洗发水香气，洗发水的香气可以说是女性“进攻”的武器，主动让男性闻的话更为有效。例如早上刚洗完头发的时候，不说“早安”而是提醒对方注意自己的洗发水香气，长此以往应该会有期待中的效果哦。

5.对方说“下次一起去吧”时问“下次是什么时候，下周好吗”

男性在谈话中经常会说到“那里挺好的，下次一起去吧”来提起话题，但由于不说清具体日期，经常到最后不了了之。女性若对对方有意的话可以主动问“下次是什么时候啊”，暗示对方自己有一同出去的意愿，很可能会让对方心中一动。