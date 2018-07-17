婚恋心理：挑内衣款式看透男人欲望(图)

现在的内衣，材质层出不穷，有绒毛的，有棉的，有丝绸的，款式也是千变万化，绝对不只是小月月喜欢的最原始的肉色内衣，而了解男人，可以从他们喜欢什么颜色的内衣就知道，他们是怎样的人。

挑内衣款式看透男人欲望

现在的内衣，材质层出不穷，有绒毛的，有棉的，有丝绸的，款式也是千变万化，绝对不只是小月月喜欢的最原始的肉色内衣，而了解男人，可以从他们喜欢什么颜色的内衣就知道，他们是怎样的人。

喜欢红色内衣的男人追求刺激

喜欢红色内衣的男人，极爱追求肉欲的刺激。因为在选择伴侣的时候，他们都偏向于选择丰满型的女人，在他们的观念里丰满型的女人会给他们带来更大的肉欲刺激。

另外，他在床上的行为因为偏向于新鲜刺激，同时他也很在意对方的反应，因此和这样的男人做爱，是最享受的。因为他们是最在意对方的感受，同事也会做出调整的。

喜欢白色内衣的男人最保守

喜欢白色内衣的男人，一般来讲对自己的伴侣有很强的占有欲，而且性观念也比较保守。

他喜好相貌清纯的女孩，而且不管是精神上，还是肉体上都有洁癖的倾向。所以不管你穿什么衣服，只要是白色，都能引起他的冲动。

喜欢丁字型裤的男人最狂野

丁字型内裤因新潮的设计以及现代的裁剪工艺，是深受大多数男性的喜爱，所以喜欢丁字型裤的男人是最狂野的。因此他们也喜欢热情，狂野的女生，配合在一起，天衣无缝。

丁字型裤在款式上，有比较传统的正面丁字裤，也有超性感的露殿式。

无论你穿哪一种都能激起他的性欲，所以拥有好身材的女人，不妨试试吧。

喜欢薄纱型内衣的男人最新潮

喜欢薄纱型内衣的男人最新潮，他喜欢女人穿着透明的薄纱，喜欢那种若隐若现的感觉，因此思想比较前卫的女人也是可以是试一下的哦！

薄纱型的内衣以一种朦胧的挑逗包裹住女人最隐密的私处，并流露出更多的暖昧。男士更加青睐肤色、红、白、黑。

有研究表明，超过一半的男性表示他们最讨厌的内衣颜色就是红色，而最喜欢看女性穿暗色系的内衣，这样能够给他们神秘的感觉，让他们产生无限的遐想。

喜欢黑色内衣的男人追求浪漫

黑色代表神秘浪漫，因此喜欢黑色内衣的男人，最常干的一件事是陶醉在对异性的幻想中。另外黑色的内衣，也可以给人一种庄重、性感和高贵的奇妙感觉。