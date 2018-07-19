婚恋心理：男人暗恋时10个蹩脚的表现(图)

身边有男人暗恋你，你知道吗？女人虽然有着第六感，但有时也会当局者迷，也许你喜欢他，但却不知道他是否喜欢你，从而错失了两情相悦的爱情。其实，男人暗恋你会有以下表现。

男人暗恋时10个蹩脚的表现

身边有男人暗恋你，你知道吗？女人虽然有着第六感，但有时也会当局者迷，也许你喜欢他，但却不知道他是否喜欢你，从而错失了两情相悦的爱情。其实，男人暗恋你会有以下表现。

1、在向别人介绍你的时候，往往会夸大你的优点与长处。有时，甚至还会把你的缺点当成优点到处张扬，在他人的愕然中却依然会津津乐道。

2、当你发现有一位异性朋友经常围着你转或是用各种方法想引起你关注的时候，或是让你随时都可以看到他身影的时候，说明他正在想尽办法希望让你注意到他的存在。

3、在自己的工作、学习或是生活中遇到某些挫折或失败的时候，总是会主动向你倾诉，甚至是一些很隐私的问题也会向你诉说，而且非常重视和在意你的意见建议。

4、对你的生活特别关心，总是想办法了解你的业余爱好和兴趣，并且你的生活里常出现他的影子。

5、会特别关心你身边的异性，也会经常打听你跟他们的关系，一旦发现你跟他们的亲密，他还会表现出嫉妒。

6、如果有异性朋友经常能脱口说出你的事情，或者是很乐意把你的事情讲给父母、亲戚、好友甚至是自己的同事同学听，会在有意识介绍你情况时脸部无法抑制笑意。

7、总会借故送花或送你小礼物，对你的生日和爱好记得特别清楚，并在这一天常常会为你创造浪漫惊喜或制造出某种节日的气氛，就算是出差在外也会记得发短信给你。

8、他平时的穿着很随便，多数是牛仔裤加T恤，不过，每次你和他在一起的时候，他都是用名牌时装“装身”的，还闻到从他身上飘出的古龙水香味，你百思不得其解。

9、一个男人肯听你唠叨，除非脾气好的不行，不然肯定是非常尊重你，对你好，看重你！长篇大论男人最是受不了，遇见麻烦事情肯给你耐心听你说，帮助你解决，即使所有的解决办法都被你否认，也仍旧耐心的哄着你，帮助你，那很可能就是真的喜欢你喽！

10、特别喜欢看你的影集和照片，关心影集和照片上和你合影的每一个与你年龄相仿的异性朋友，并且，还会提一些莫名其妙甚至会是千奇百怪的问题希望你能回答。