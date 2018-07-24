婚恋心理：什么？男人最讨厌粉色女郎(图)

从色彩心理学讲，男性会对身着自己喜欢颜色的女性产生好感，而粉色的感觉恰恰与之背离。人们总是会看到自己不喜欢的颜色而产生反感心里，与男性颜色对立的粉色更加深了这种厌恶情绪。

什么？男人最讨厌粉色女郎

据日本livedoor新闻网7月11日报道，大多女性认为提高桃花运的颜色莫过于粉色。的确，身着粉色衣服会给人一种亲切可爱的感觉。但是另一方面，对男性来说也是最棘手的颜色。身穿粉色就会受到欢迎，恐怕也只是一种幻想。

即便粉色会对初次见面产生积极影响，也必须要注意粉色的“度”。否则，使用过多粉色会被认为是“难缠”、“轻浮”“依赖性太强”的人，而加深负面影响。另外，进来男性更倾向“中性”“平等”的女性打扮，一味穿着粉色会令男性有种“太女人”的负担感，从而拉远了距离。

从色彩心理学讲，男性会对身着自己喜欢颜色的女性产生好感。而一般男性偏爱的颜色是蓝色、白色和灰色等商务颜色。受欢迎的颜色往往具有干净利索、有能力、能胜任工作的印象。而粉色的感觉恰恰与之背离。人们总是会看到自己不喜欢的颜色而产生反感心里。与男性颜色对立的粉色更加深了这种厌恶情绪。

虽然过度穿粉色会弄巧成拙，但是如果恰到好处地运用“一点红”也会适当地营造“有女人味”的良好氛围。如果是约会着装，推荐最多只穿两件粉红，例如，如果穿粉色上衣，那手提包等饰物就用普通颜色。衣服颜色朴实的话，包包、鞋或者围巾就用粉色吧。如此，给人留下亲切加阳光的温柔女性的印象。

虽说是粉色，但粉色也分很多种。比如粉红色，米色，深粉色，以及樱花瓣的淡粉色等。即便是反感粉色的人，遇见米粉色和灰色也会觉得自然。配合自身形象合理使用粉色也是一个非常好的选择。以下介绍了不同粉色所表现的人物形象：

珊瑚粉——可爱善良；鲑鱼粉——成熟；玫瑰粉——优雅性感；墨红——活跃。

调查一下你的他喜欢什么样的类型，选择合适的粉红色一定会增加好感度。任何粉色都是化妆的底色，所以不妨从唇膏和腮红着手。