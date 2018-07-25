婚恋心理：面对出轨男女态度大不同(图)

面对出轨男女态度大不同

近日，一篇发表于国际杂志Archives of Sexual Behavior上的研究论文中，来自查普曼大学(Chapman University)的研究人员对6.4万美国人进行了一项大规模的研究，来阐明男女在感到嫉妒时表现的不同；研究者表示，相比异性恋女性而言，异性恋男性更容易表现出对性背叛的不安(男性为54%，女性为35%)，而异性恋女性却更容易表现出对情感不忠的不安(女性为65%，男性为46%)。

参与者可以想象到让他们表现不安的因素，比如他们的伴侣和别的人发生了性关系或者爱上了别人；同进化角度一致，异性恋男性更容易对对方的性背叛表现出不安，而异性恋女性则更容易对伴侣的情感不忠表现出不安。研究者David Frederick表示，异性恋男性应该从众多人类群体中脱颖而出，因为其对性背叛表现出的不安远远超过对情感不忠表现出的不安。性和情感的不忠往往会对男女双方造成伤害，包括婚姻关系破裂等。

男性和女性面对不忠威胁时，不管是表现出强烈的嫉妒心理还是精心地打扮自己，都是为了吸引对方的注意力，然而嫉妒常常会诱发伤害和暴力行为，因此揭示驱动嫉妒心产生的机理非常关键。从进化学角度来讲，男性总会面对一个女性绝对不会面对的问题，即父亲的不确定性，他们绝对不会知道如果孩子跟他们有一定的遗传关系，也有一种可能就是孩子或许也是另外一个男人的；相比而言女性绝对不会面对母亲不确定性的问题，因此在推测男女性经历性嫉妒的行为时，研究者会发现，男性的反应往往比女性更强烈一些。

然而从社会文化角度来考虑，男性和女性之间并不存在任何差异，本文研究指出，男性被社会化地认为具有阳刚之气，这就包括他们具有强大的性能力，如果一个男性的伴侣有性不忠的行为，那么这就是对其最大的威胁。相比而言，女性更多地会考虑其在家庭中的关系，如果她们的伴侣表现出了情感的不忠，这或许会影响到她们的自我意识，这远比对方犯性不忠要严重的多。

最后研究人员表示，个体对性不忠和情感不忠的反应更容易被环境和个体自身的因素所影响，比如年龄、收入等因素。对伴侣不忠是引发婚姻破裂的常见原因，本文研究为揭示男女在情感不忠和性不忠上的差异提供了新的研究思路和线索。