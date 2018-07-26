婚恋心理：婚姻甜蜜激情期只有1000天(图)

做一件事的原动力是激情，结婚也不例外。杭州师范大学附属医院特聘心理咨询师、婚姻情感咨询师王越介绍，研究称婚姻激情期是1000天，随后那些风花雪月的浪漫也逐渐归于油盐酱醋的平淡。

婚姻甜蜜激情期只有1000天

婚姻不一定是七年之痒，很多时候，“痒”在婚后2年就开始了！

日前，最高人民法院中国司法大数据研究院发布离婚纠纷专题报告，报告通过2016、2017两年间全国离婚纠纷一审审结案件，大数据分析出很多婚姻“规律”：婚后2至7年为婚姻破裂的高发期，且年龄相差0至3岁的夫妻离婚最多。

婚姻的激情期只有1000天

做一件事的原动力是激情，结婚也不例外。杭州师范大学附属医院特聘心理咨询师、婚姻情感咨询师王越介绍，研究称婚姻激情期是1000天，随后那些风花雪月的浪漫也逐渐归于油盐酱醋的平淡。

夫妻关系有很多类型，从婚姻动机来说，有爱情型和功利型，爱情型又分为人格型和性魅力型两种。人格型夫妻的性格、价值观比较一致，这种婚姻比较稳定。功利型夫妻主要以双方出身、学历、社会地位、财产等条件结合；性魅力型夫妻则靠外表的吸引结合，这两种类型，一旦婚后出现了条件不平衡、审美疲劳，婚姻关系也会随之动摇。

婚后的几年时间里，也正是夫妻互相争夺家庭“领导权”的时期，男人觉得按照传统自己家主地位不可撼动，女人则觉得自己付出得多应该是家里“一把手”，最后发现谁也领导不了谁。

另外，在婚后2到7年，大多家庭会迎来自己的第一个孩子，孩子的教育问题成为很多婚姻“亮红灯”的最大因素。比如报学习班，妈妈说必须报，孩子不能比别人少学一点，爸爸说孩子小不要负担太重，由此吵得不可开交的例子很多。

家里有了孩子，于是老人参与到小两口的生活中。王越建议，男女婚后不要再事事依赖父母；双方老人要做“房东”，不做“警察”。现在很多老人都在做“警察”，站在自己子女一方指责对方，这对小家庭有害无益。不妨做一个需要时才出现的“房东”，更有利于子女婚姻稳定。

相差0~3岁的夫妻离婚最多

报告显示，年龄相差0至3岁的夫妻离婚最多。一方面因为这个年龄差的夫妻比例本身比较大，另一方面也是因为两个年龄相近的人在一起，更容易针锋相对，互不退让。

近年的离婚数据显示，大多是80后一代，显著特点就是独生子女。心理咨询师张晓平表示，独生子女没有跟兄弟姐妹一起生活的经历，处理同辈人之间矛盾的能力比较差，不会妥协。一旦遇到人际矛盾，要么容易冲撞、大吵几句，要么逃避离开“我想静静”。

这种情绪化处理家庭矛盾的方式很不可取。作家李敖的前妻胡因梦曾在自己书中写道，两人结婚后的一天，她在家炖排骨，因为缺乏生活经验，没有解冻就将排骨扔进了锅。李敖便指责她愚蠢，胡因梦一气之下，拎着包就走了，这就是不会处理矛盾的典型例子。虽然他们的年龄相差远不止3岁，但因为这种处理方式他们的婚姻仅维持了115天。

所以年龄相近的夫妻更要懂得互相理解和妥协。诗人余光中和夫人范我存就相差3岁，他们相知相携度过了61年。“家是讲情的地方，不是讲理的地方，夫妻相处是靠妥协。婚姻是一种妥协的艺术。”余光中的婚姻之道值得借鉴。

六成多夫妻最后并未离婚

数据显示，65.81%的案件判决结果为当事人继续维持婚姻关系，也就是说，很多夫妻闹离婚其实并不是感情破裂，而是一时气盛出现“激情离婚”。

此前，四川省宜宾县人民法院在离婚案件诉讼调解阶段推出《婚姻家庭考试卷》，试题包括：你们的结婚纪念日？配偶的生日？家务事如何分工？……法官通过这种方式发现，很多夫妻并非感情破裂，只是因为一时冲动。民政部统计，2016年有将近40万对夫妻选择复婚。

王越建议，两个完全不同成长经历的人生活在一起，难免有一个适应的过程，在新鲜感退去后，就需要彼此的包容和沟通。婚姻是神圣的，不能一有脾气就把离婚说出口，这样很伤感情。婚前可以做一些婚姻咨询，对结婚后可能遇到的问题有预判，比如小家庭和原生家庭的关系、“领导权”的问题、孩子养育问题等；婚后夫妻之间也要多一些坦诚交流，聊一聊自己想要的婚姻生活是什么样的。只有了解各自的需求，才能扮演好自己在婚姻中的角色。

婚姻是真正两性关系的开始，需要不断学习，男人多一些责任感，女人多一些理解支持，双方老人多一些放手，这样，婚姻才有琴瑟和鸣的美满。