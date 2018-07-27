婚恋心理：6种不当心理毁掉美好爱情(图)

恋爱是创造和谐美满婚姻的前提，能否顺利到达婚姻的殿堂呢，心理因素是十分重要。不少青年恋爱失败，往往是由于心理障碍所造成。

6种不当心理毁掉美好爱情

恋爱是创造和谐美满婚姻的前提，能否顺利到达婚姻的殿堂呢，心理因素是十分重要。不少青年恋爱失败，往往是由于心理障碍所造成。

以下几种心理障碍需要调整。

一、以自我为中心的心理

有这种心态的人，只要求恋人围着自己转，听自己的话，为自己服务，迎合自己的性格需要，而不顾对方的需求、兴趣、爱好和价值。因而也就很难得到异性的爱。有这种心态的人，只有改变只顾自己的价值观念，同时学会关心、尊重别人，才能说是具备了恋爱成功的基本条件。

二、求全心理

有人把恋人过于理想化，把标准定得太高，超过了实际可能性。这样极大地缩小了择偶范围，减少了恋爱的成功率。特别是大龄青年，求全心理更为突出，结果一误再误。有这种心态的人要从理想化回到现实中来，及时调整择偶标准为时未晚。

三、自卑心理

有自卑心理的人，并不一定就是条件很差。也有的是由于生理缺陷或职业原因或有过某些过失而产生。自卑心理易使个人孤立、离群，不愿在公开场合露面，不愿与异性交往。遇到理想异性时因担心对方看不起自己，不敢大胆追求而失去时机。有这种心态的人要振作精神，树立自信、自强的心理。

四、从众心理

有这种心态的人表现是对恋人的看法缺乏主见。

别人说好则自觉得意，别人说不好则会觉得不理想，往往因随波逐流而断送了自己的爱情。有这种心态的人，广听众议是好的，但要认真地分析判断，拿定自己的主意。

五、男权心理

有这种心态的人不仅男性认为要比女性强，而女性也认为男性应该比女性强，女方要求男方的地位、文化水平要比自己高些，而男方地位、文化水平低于女方时，则没有勇气去追求女方，这是封建社会夫权统治思想的残余，有的青年男女还自觉地受到这种观念的束缚。克服这种心理的关键在于青年男女要真正领悟爱情的真谛，树立男女平等的思想。

六、迷信心理由于封建迷信思想的影响

有人为了自己的婚姻求神拜佛，算命看相，因而阻碍了青年男女恋爱关系的建立和发展，甚至酿成不幸。有这种心态的人应该树立科学观念，清除愚昧邪说的影响。