婚恋心理：为何结婚率在不断下降(图)

民政部近日发布的《2017年社会服务发展统计公报》显示，2017年我国结婚率比上年下降7.0%，已连续四年出现下滑。适龄结婚群体数量减少、婚龄普遍推迟是导致这一现象发生的主要原因。在未来一段时间内，受适婚年龄人口数量和结构变化的影响，结婚率仍可能出现持续走低。业内人士指出，应推出更加人性化的公共政策降低因婚姻带来过大的生活压力，切实为更多适婚群体减轻负担。

为何结婚率持续下降

民政部近日发布的《2017年社会服务发展统计公报》显示，2017年各级民政部门和婚姻登记机构共依法办理结婚登记1063.1万对，比上年下降7.0%。2017年结婚率为7.7‰，同比降低0.6个千分点，这也是该项数据自从2013年达到9.92‰的峰值后，连续第4年出现下滑。

民政部此前公布的数据显示，北上广等经济较发达地区结婚率普遍较低。记者梳理发现，今年二季度北京办理结婚登记达到70907万对，同比下降近9%。

为何结婚率在不断下降？适龄结婚群体数量减少，是结婚人数下降的一大原因。根据《中华人民共和国婚姻法》规定，结婚年龄，男不得早于22周岁，女不得早于20周岁。如果按照22岁算，1996年出生的人目前刚好进入可以结婚阶段。但是，我国自上世纪90年代起，出生人口数量呈逐年下降趋势。从这一角度说，如今结婚人数下降也在情理之中。

同时，婚龄普遍推迟，是结婚人数下降的另一个重要原因。随着高等教育普及，年轻人受教育的年限增加，结婚年龄推后现象普遍。据统计，2012年以前，办理结婚登记占结婚总人口比重最大的是20岁至24岁。如今，25岁至29岁的群体成为办理结婚登记新的主力军。《公报》显示，2017年25岁至29岁人口办理结婚登记占结婚总人口比重最大，占36.9%。值得注意的是，代际间婚育观发生了很大改变。对于很多“80后”“90后”而言，晚婚等现象越来越常见。

过去5年来，结婚登记数量从2013年的1346.9万对减少到2017年的1063.1万对，下降283.8万对，这一趋势引起了社会广泛关注。在未来一段时间内，受适婚年龄人口数量和结构变化的影响，结婚率仍可能出现持续走低。结婚率降低，可能会影响生育率和出生率，进而影响人口数量和结构。

业内人士指出，考虑到生活成本不断上升，从个人到家庭的转变并非易事。应通过延长婚假、产假等方式，倡导人们平衡家庭和工作，促进结婚生育。同时，也应推出更加人性化的公共政策，如提供廉租房等举措，降低因婚姻带来过大的生活压力，切实为更多适婚群体减轻负担。