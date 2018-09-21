心情花园：划重点！眼影比口红更吸引人(图)

科学家们研究发现涂上口红和眼影确实能让女性显得更美丽，更有吸引力。化妆能让年长的女性看起来比实际年龄年轻，并且眼影对提升女性魅力的作用要大于口红。

划重点！眼影比口红更吸引人

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月3日报道，科学家们研究发现涂上口红和眼影确实能让女性显得更美丽，更有吸引力。化妆能让年长的女性看起来比实际年龄年轻，并且眼影对提升女性魅力的作用要大于口红。

根据最新研究结果，化妆可以通过放大与年轻有关的三个面部特征--皮肤均匀度、面部对比度和面部特征尺寸，从而使人更有吸引力。

美国葛底斯堡学院心理学系的理查德-罗素(Richard Russell)进行了一项研究，他观察了32名年龄约在20岁、30岁、40岁和50岁这4个年龄段的女性。在专业化妆师给每位参与者化妆前，每张脸都在未化妆的情况下拍摄了照片。化妆后，这32位女性在相同的条件和照明下拍照。随后，参与者被要求估计每一张脸的年龄，并以10-70的互动等级进行排序。每位参与者还需根据吸引力对照片排名。

这项发表在《英国心理学杂志》上的研究结果显示，化妆让中年人显得更年轻。然而，同样的化妆品让最年轻的女性看起来更老。研究还发现，与只涂粉底和口红相比，只涂粉底和眼影对感知年龄有显著影响。