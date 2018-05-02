每少：12星座5月运(图)

随着4月逐渐远离，5月的气氛会好上很多，当然依然会有很多自欺欺人的人想要抱着侥幸的心理获取不属于自己的东西，又或者依然在搭建空中楼阁，试图获取暴利。

文/每少

随着4月逐渐远离，5月的气氛会好上很多，当然依然会有很多自欺欺人的人想要抱着侥幸的心理获取不属于自己的东西，又或者依然在搭建空中楼阁，试图获取暴利。

如果你们说何以解忧唯有暴富，那么随着月中天王星正式迈步进入金牛座，以上这一切都会化为泡沫，金牛座作为土象星座的第一个星座，从不相信泡沫，务实、踏实、实用才是接下来很长一段时间的主色调。

当然无论将来如何，5月要平静很多，起码感情上我们都会比较容易体谅其他人，情侣之间也会互相体谅，你或许能够进入一段相对起来比较温柔的感情时期，当然这一切的前提是，你不是单身狗。

金牛月总是相对起来比较温和的，也因此5月我们更多想到的是努力工作，努力的去赚钱，土象星座的踏实精神会在这个月展露无遗。

不过本月很多事情都属于暗涌，很多人都比较敏感，所以如果你内心深处真的想要去改变的话，那么你需要更加自我一点，主动一点，不要害怕纷争，否则就随遇而安吧。

白羊座：坚守你自己想要的就行

无知者无谓，本月这句话就是给白羊们的建议，因为5月你们的机会很多，只要你们肯努力的去抓取，就会有收获，这个时候最忌讳的就是太理性的去分析，依从你们的直觉，哪怕别人看你们有点不理性也没有关系，保证白羊们冲冲冲的劲头就可以了。

事业方面是最直接的获益者，不过本月以稳当为主，不建议瞎折腾。财运方面容易引起你们的焦虑，但是这也不是坏事，有焦虑才会努力去做好。

本月需要注意的地方在感情和身体方面，感情上容易不考虑后果，换句话说，烂桃花太多，无论你已经脱单还是单身狗，都要小心烂桃花。

身体方面虽然不会有大的问题，但是却容易因为自己作而给自己留下健康的隐患，因此，老实点准没错，结合你们本月的烂桃花，本月还是早睡早起身体好。

本月水晶：粉晶

金牛座：改变迫在眉睫

无论你愿意或者不愿意，5月你可能都会需要去寻求新的方法或者结识新的人，或者一些解决问题的新的办法，改变已经到了眼前，无论你想或者不想，你都要去寻求新的未来。

以上这些我已经说过很多次了，也多次强调，要么你自己改变，要么你就被迫改变。整个5月，如果你想在职场做点什么，那么几乎是没有希望的，因为你的事业、金钱都可能会被外界严重影响，能给你们的建议就是蛰伏起来，好好反省一下你自己能做什么，适合做什么，什么才能够让你稳妥的生活，如你们一直以来喜欢问的，如果你现在正在做的是一份稳定的职业，，那么就不！要！瞎！折！腾！

当然更大的可能是，你被炒鱿鱼或者被迫做出改变。

感情方面另一半可能会是你最大的助力，这绝对不是坏事，眼下你更需要的是有实力的支撑，让你度过5月这个对你来说有点烦乱的月份，但是嘿金牛座，当一切都已经走到了这里，你会比任何人都清楚，那就改喽，没什么大不了的，金牛座从来不怕重头来过不是么。

财运方面要注意身边合作伙伴的小心思，可能会让你本来就不咋样的财务雪上加霜。

本月水晶：无

双子座：胆小一点准没错

5月谨慎做人，好好读书，努力进修准没错，这绝对不是一个适合你们出头或者表现自己的时候， 这个月顾虑多一点总是稳妥的。

感情方面双子们会更多的考虑到现实的状况，甚至部分双子座可能会因为谈恋爱付出比较多的金钱代价，这其实对于恋爱来说，并非是什么 好事，所以本月也是一个考验你们感情的机会。不过本月双子们要注意一下跟家人之间的关系，家人之前可能会有隐瞒和说谎的情况，如果你看出来了是否揭穿也看你自己的选择。

5月虽然不少双子座在财务方面还是会收获不少，但是工作中充满了各种各样的诱惑和陷阱，所以还是如一开始时候的建议，低调做人胆小一点，这个时候宁可多点被害妄想症也不要自我感觉过于良好。

5月同时也是一个适合你们学习的月份，相信对于很多还在读书的双子座来说，这会是一个好消息。

本月水晶：萤石

巨蟹座：无谓的坚持真的只是在祸害你们

心态方面整个5月你们都很容易有点焦躁和虚浮，这让你们很难确定好自己的定位，也让你们容易开始作死，虽说5月不算很难过的一个月份，但一旦任性，你们的麻烦就不会少，所以5月还是稍微胆小一点，别太看高自己或者自己作死瞎折腾吧。

感情方面容易发生变化，你可能会有出轨或者想要新的感情刺激的念头，显然这并不是什么好的想法，对感情还是要坚定一些会比较好。家庭方面本月也不是太平静，所以你可能需要留点精力解决家里的问题。

工作中的环境会相对比较复杂，职场勾心 斗角不会少，而且你们也容易因为心急而有财产的损失，所以整个5月的关键，还是需要你们调整好自己的心态，低调一点做人，凡事谨慎小心才是最重要的。

5月部分巨蟹座会觉得疲惫，所以合理的安排休息时间也很重要，小心生病哦。

本月水晶：砗磲

狮子座：想事情咱能复杂一点么？

5月对于你们来说会是一个有点复杂的机会，如果你之前并不满意你所处的环境，那么5月你或许会有机会来个大改变，但这一切会将你之前的努力清零，所以如何去做选择对于狮子座们来说，会是一个难轻易下的决定。

不过无论你眼下如何去做选择，5月千万别做一个傻白甜，凡事想复杂一点是准没错的，你需要的是腹黑一点，而不是傻兮兮的当一个傻妞或者傻汉子。

本月狮子们的口角可能会比较多，你们很难控制住自己的脾气，这让你们会比其他时候更容易发火或者跟人发生争吵。

感情方面本月有点粗心大意，不过你们的心思并没有放在感情上，所以只要不得罪另一半，其实一切也都还好。

需要你们重视的是工作上，很多狮子座对自己的工作不是很满意，但你是否能胜任其他工作，也的确应该想清楚，特别是如果你身边出现什么好的工作机会，建议你还是谨慎选择，本月有些看起来很美好的事情未必是好事。

本月水晶：青金石

处女座：有计划的折腾

处女座们虽然还在折腾的过程当中，但相对来说已经在慢慢的缓解了，不过眼下变来变去的事情还是会比较多，这也让你们本身有点想要去折腾，不过折腾没有关系，关键是眼下的折腾你们都需要有点心眼，换句话说，5月你需要的是斗心眼，而不是被被人耍着玩，如果你本身斗心眼不行的话，那最好就远离是非圈子。

工作中还算有靠谱的小伙伴给你们支撑，因此找到那个你可以信任的人，工作上的问题就会少很多，不过在赚钱方面你们可能本身有点拒绝合作的态度，所以这方面可能会有点小折腾

感情方面虽然处女座不缺，但是并非是你们想要的那种，所以这也多少让一些处女座并不开心，无论如何还是多多感谢那些爱你们的人吧。

家里的纷争依然不是太消停，主要是家里的人的一些想法让人难以理解，但是这些问题不解决，还是会出现麻烦。

健康方面也是处女座们本月需要注意的，好好保护自己的身体吧。

本月水晶：虎眼

天秤座：凡事都要有个度

对于天秤座来说，5月还是一个各种各样活动很多的月份，换句话说，这个月特别适合你们去浪，而且也会创造各种各样的条件去浪。所以如果你是一个不那么喜欢聚会的天秤座，那么5月可能你会觉得很心累。

不过整体来说，整个5月其实是需要你们保持冷静心态的，无论外面有多群妖乱舞，你们也需要保持内心的平静，5月其实读本书，宅一宅更适合你们，而并非是出去浪。

感情方面本月的桃花是杠杠的，尤其是天秤座本身想要去恋爱，很多天秤座都会重整旗鼓重入情场，总之桃花不会少，恋爱机会也不少，但是如果你是万年单身狗，还是检讨一下自己谈恋爱的手法再说。

工作方面容易看不清楚自己所处的位置，很容易自满或者嘚瑟，这种时候你们的这种行为除了是作死也没有其他了。身体方面容易让你们有点疑神疑鬼，这样的心态反而更容易让你们感觉到难受。

本月水晶：青金石

天蝎座：对其他人好一点吧

温和做人是近期一直在跟天蝎们说的一句话，本月也不例外，整个5月你们可能都在一个发现真相的过程中不断的前行，虽然可能一面卧槽，一面发现，但是这样的日子对于你们来说并非太糟糕，所以本月还是低调温和点做人，对其他人好一点，只要大方得体的低调过日子，你的5月就不会差

恋爱方面不能说没有机会，但是你们可能对另一半或者谈恋爱的对象太一本正经，但是爱情可无法进行计算，这样么搞单身狗是妥妥的。

家庭方面限制太多，这多少让天蝎们有点烦躁和不爽。

好在工作和财运方面不算查，只要低调做人，安静看着就行，要知道，保持低调和置身事外，你是真的有机会发现很多行业秘密的哦！如果有的话，记得跟我分享一下，哈哈。

健康方面可能会遇到一些不明不白的建议，你们也会觉得烦，但是本月就让一切随风吧！关键是自己开心大家开心，自然就顺顺利利了。

本月水晶：粉晶

射手座：不要太懒了

5月射手座有不少的机会，你们也有不少的机会遇到新的朋友，整体来说一切都进入一个比较让你们高兴的状况，不过天下没有白来的东西，所以当机会出现的时候，你需要去进取，甚至去跟人争夺才可以，而在这个过程中，如果你们又犯懒了，或者觉得好麻烦算了的话，那基本就不会有什么机会了。

本月事业和财运都是棒棒哒，所以好好的在这些方面努力吧，尤其是如果你在求职的话，你可能会在本月找到能够成功入职的工作。当然如果本月你冒起了想要努力赚钱的念头，不要觉得奇怪，因为本月在这方面你们就是这么动力十足的。

本月需要注意的是感情方面，部分射手可能会有一些外心，想要朝外发展，这可不是什么好事，混乱的感情关系只会败坏你们原本还不错的生活。尤其是已婚的射手座，小心被另一半抓到把柄哦！

本月水晶：虎眼

魔羯座：置诸死地而后生

整个5月，魔羯座可能都会有一种被掣肘的感觉，或者你们本身也会潜意识的约束自身，总之对于魔羯座来说5月可能还是会有点憋屈，无论这个憋屈是因为别人，还是因为你们自己。所以建议整个5月怀抱置之死地而后生的态度，不要有侥幸心理即可。

感情方面问题太多，无论是你给对方压力，还是对方给你造成压力 ，虽然最终大家能够达成一致，但是这个过程可能有点让人不愉快。

工作中问题也比较大，容易遇到比较暴躁的人，这让5月你的职场环境有点浮躁，很容易卷入纷争当中去。

不过财运方面本月还是相当的不错，建议把握一些机会，可能会有意外的收获。

本月水晶：玛瑙

水瓶座：多思多想

水瓶座同样是一个在5月充满了机会的星座，或者说很多水瓶座处于一个改变的边缘，有些机会虽然稍纵即逝，但是却也是属于你们的，也因此，建议水瓶们在5月尽量摆脱过去的阴影，真正的去为自己做出一些选择来，也许进入18年以后，你们并没有那么愉快，只是习惯不去抱怨，但是眼下也许是一个可以做出改变的契机，好好把握5月吧。

感情、家庭都是处于一个被考验的时期，因此如何去做选择，如何去相处，如何将眼下这段感情长久下去，都会是水瓶们需要面对的问题，所以本月加油吧水瓶座！

职场上的诱惑很多，面对的困难也很多， 这对于水瓶座来说未必是真正的问题，却也是不得不去面对的，以前也许你并不想面对这些麻烦或者诱惑，但逃避其实并不能解决问题，因此，还是理性面对吧，反正你也避不开。

本月水晶：紫水晶

双鱼座：真真假假都是自己选的

5月对于双鱼座们来说，可能会是非常不错的一个月，因为你是有机会心想事成的，但是事实上，在这个过程中不会有你想象的那么美好，反而可能会让你们缠绕在是非当中，甚至有些成果是带有一些白日梦的特色，换句话说，提醒你们要现实一点的时候又到了！无论是已经到手的好处还是没有到手的，请理性看待。

尤其是在工作场合，本月很多事情可能会有让你幻灭的感觉，但是这一切并非是坏事，因为眼下不怕被中止怕的是你没有踏踏实实再来一次的勇气，所以如果此路不通就换一条吧！你的整体运势是不差的呢！

感情上桃花运是有的，尤其是单身的双鱼座，可以说是桃花运旺盛，但是在桃花多多飞的时候，还算是注意一下你们的身体，没有好的身体你怎么可能去谈恋爱呢？所以加强锻炼和好好休息很重要哦！

本月水晶：玛瑙