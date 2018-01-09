家具摆设风水禁忌：这些东西不可以乱摆(组图)

从阴阳五行角度来判断，任何物品都有着各自不同的阴阳五行属性，在家居风水中，不同五行属性的物品摆放在不同的位置，都会与风水气场发生感应，产生各自的效应。

文/徐子越

为了家中环境美观一般会摆一些家居摆饰，可有些物品是不可以乱摆的。从阴阳五行角度来判断，任何物品都有着各自不同的阴阳五行属性，在家居风水中，不同五行属性的物品摆放在不同的位置，都会与风水气场发生感应，产生各自的效应。

北宋易学大师邵雍有两句诗，“一物从来有一身，一身还有一乾坤”。天地间的一切事物，不论其是否具有生命的特征，同样具有自身的气场磁场。某个物品与吉利的气场发生感应，就会形成好的风水气场；反之，则形成坏的风水气场。

家具饰物摆放应该遵循一定的法则

1、房屋大，人口少

有不少居住在别墅豪宅之中的家庭，人口并不多，甚至仅有2-3口人。这样的风水环境，人的气场难以聚集，压不住房屋的气场，形成不利的风水格局，影响家中的财运和家人的健康。这样的家庭，可以在家中饲养宠物，增加气场的流动性。另外，不宜有空房间，即使长久不使用的房间，也需要摆放几件家具，同时可以摆放一些饰物进行装点。

2、房屋小，人口多

这样的房屋由此人口多，气场相对杂乱，人的气场强于住宅的气场，因此家中不宜摆放过多的家具，饰物，会加重这种气场的互相干扰。对相应的人产生不利的影响。

3、饰物的五行属性与家人命理符合

不同的饰物具有不同的五行属性，从材质、颜色、式样、数量上综合判定饰物的五行属性。例如：绿色属木，红色属火，黄色属土，白色属金，黑色属水；1、6属水，2、7属火，3、8属木，4、9属金，5、10属土。饰物的五行属性不要与家人的自身的五行相克相忌，否则会影响到对应人的运势。一些相应的动物形状的饰物，尽量不要与主人的生肖相冲克。

4、饰物的五行属性与房屋风水格局

人有人运，宅有宅运，每个房屋的风水格局都不尽相同。因此，每个房屋的吉凶方位也各不相同。不同的饰物，摆在不同的方位，就形成了风水之中的峦头，如果将错误的饰物摆放在凶星煞气所到的方位上，就会象手机接收信号一样，把相应的煞气吸引过来，产生不良的风水效应。因此，应该对房屋的风水格局有相应的了解，知道房屋的吉凶方位所在，再去选择合适的饰物进行摆放，才可以收到趋吉避凶的效果。

5、具有灵性和开光的饰物

由于经过特殊方法的处理，这一类的饰物所具有的气场会更加强大，因此产生的相应风水效应也会更大。摆放的时候，应该听取专业人士的指导。

6、家中的杂物

尽量不要在大门外、阳台、室内堆放过多的杂物，长期不用的杂物应该尽早处理掉。很多老年人喜欢保留旧物，长期积累下来，会在住宅中形成衰败的气场，对家人健康，夫妻感情，事业和财运都会起到不利的影响。

7、给人压迫感的东西

尖尖的、多角的或破旧的东西会给你的“他”压迫感，千万不要让他不自在，所以，还是把仙人掌搬开吧。