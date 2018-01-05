这些星座停止花心？啧啧啧不存在的(图)

怎么能让男人停止花心，一心只想着你一人呢？对于有些人来说很简单~但是对于这些星座来说停止花心那是不太可能啦~

文/小晨故事

这些星座停止花心？啧啧啧不存在的

每个女人都不让自己的老公很花心，让他们停止花心真的是很难！怎么能让他们停止花心，只爱你一人呢？

想改变他们，很可能是白花心思的白羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

老实来说，你别想在他身上用力。想让他们停止花心，其实是很难的。如果你认识他的时候，他就是花心的，那请你放心他不会因为你而改变。你可以尽力的范围很有限。

所以，如果他今天想通了，他要以事业为主，他不要再花了，他就会走进家庭。

而且你要搞清楚，你是他挑的，被他挑中的，不是你挑他。

这四个星座的人，其实他们要不要花心，是控制在他们自己的手里。

还有一点希望，尚有可为的金牛男、狮子男、天蝎男、水瓶男

如果你的另一半，是上面其中之一的星男，那你还有一点希望。尚有可为，一丁点的改变空间。

你可以恐吓，管住他的吃、他的钱，逼他发毒誓，最重要的是管住他的财产，因为他们就怕没有钱。没有钱，虽然他们会私底下自己找出路，但比较不会那么的花心，因为他们不会跟自己过不去。

恐吓到他们那个穴道的地方，才有机会让他们停止花心。

老牌顽劣分子，不花心不可能的双子男、处女男、射手男、双鱼男

老实讲，你别想在这四大星男身上用力。想让他们停止花心，真是相当困难的。这件事情的决定权，不在你们手上。

你跟他在一起的时候，就应该鉴定他是不是花心，他是花心还只是爱玩。这可能是有等级之分的。

如果你本来就自欺欺人，跟他在一起之后，渴望他不要花心；你渴望他老了之后，年老色衰之后，就不花心了，那答案只有一个：不可能！