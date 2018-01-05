移动客户端

这些星座停止花心？啧啧啧不存在的(图)

2018年01月05日 12:00 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

怎么能让男人停止花心，一心只想着你一人呢？对于有些人来说很简单~但是对于这些星座来说停止花心那是不太可能啦~

　　文/小晨故事

这些星座停止花心？啧啧啧不存在的这些星座停止花心？啧啧啧不存在的

　　每个女人都不让自己的老公很花心，让他们停止花心真的是很难！怎么能让他们停止花心，只爱你一人呢？

　　想改变他们，很可能是白花心思的白羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

　　老实来说，你别想在他身上用力。想让他们停止花心，其实是很难的。如果你认识他的时候，他就是花心的，那请你放心他不会因为你而改变。你可以尽力的范围很有限。

　　所以，如果他今天想通了，他要以事业为主，他不要再花了，他就会走进家庭。

　　而且你要搞清楚，你是他挑的，被他挑中的，不是你挑他。

　　这四个星座的人，其实他们要不要花心，是控制在他们自己的手里。

　　还有一点希望，尚有可为的金牛男、狮子男、天蝎男、水瓶男

　　如果你的另一半，是上面其中之一的星男，那你还有一点希望。尚有可为，一丁点的改变空间。

　　你可以恐吓，管住他的吃、他的钱，逼他发毒誓，最重要的是管住他的财产，因为他们就怕没有钱。没有钱，虽然他们会私底下自己找出路，但比较不会那么的花心，因为他们不会跟自己过不去。

　　恐吓到他们那个穴道的地方，才有机会让他们停止花心。

　　老牌顽劣分子，不花心不可能的双子男、处女男、射手男、双鱼男

　　老实讲，你别想在这四大星男身上用力。想让他们停止花心，真是相当困难的。这件事情的决定权，不在你们手上。

　　你跟他在一起的时候，就应该鉴定他是不是花心，他是花心还只是爱玩。这可能是有等级之分的。

　　如果你本来就自欺欺人，跟他在一起之后，渴望他不要花心；你渴望他老了之后，年老色衰之后，就不花心了，那答案只有一个：不可能！

标签: 星座花心家庭困难

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

呵…这些星座男，见着责任就落跑(组图)

有些人明明看着很靠谱，却一遇到事儿就逃了，那么12星座中谁是最容易遇见责任就逃跑呢？一起看看吧~[详细]
2018年01月04日 10:55
星座 排行 责任 逃跑

详解：开门风水吉凶八见

风水学把门、主、灶列为三大要素，特别是门更为重要，风水是门大学问，尤其是在家居方面有着各种风水禁忌。[详细]
2018年01月02日 16:30
风水 吉凶 开门

2018年十二生肖感情运势(组图)

2018戊戌年到来，面临各个方面的未知数，提前做好心理准备是必要的功课。[详细]
2018年01月02日 11:37
十二生肖 感情 情侣 运势 单身者

智商0：这些星座恋爱,想不被骗都难(组图)

哪些星座比较容易吃尽爱情的苦，而在感情中容易被骗呢？不如让我们一起来看看。[详细]
2018年01月04日 11:46
星座 排行 欺骗 自坑

2018年有利添丁生子的五大生肖(图)

属相相合或相生，则主两人和睦相处，相亲相爱；属相相冲或相刑，则主两人争吵不断，反目成仇。[详细]
2017年12月31日 16:51
生肖 运势 生肖兔 生肖鼠 生肖虎